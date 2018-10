Laulība ar Tomu Krūzu pasargājusi Nikolu Kidmenu no seksuālas uzmākšanās darba vietā

Intervijā žurnālam „New York Magazine” aktrise Nikola Kidmena pastāstījusi, kāpēc nevēlas runāt par savu 11 gadus ilgušo pirmo laulību ar aktieri Tomu Krūzu.

„Par to, ka 22 gadu vecumā biju precējusies ar Tomu Krūzu, es runāju ļoti nelabprāt,” norāda aktrise. „Jo tagad esmu precējusies ar vīrieti, kurš ir mana lielā mīlestība, un tas būtu gandrīz vai necienīgi [attiecībā pret viņu].”

„Pirmoreiz es apprecējos, būdama ļoti jauna. Laulība man nesniedza ietekmi, bet - aizsardzību,” atklāj Kidmena. „Es apprecējos mīlestības dēļ. Bet tas, ka biju precējusies ar ārkārtīgi ietekmīgu vīrieti, pasargāja mani no seksuālas uzmācības [no citu puses]. Es strādāju, bet biju ļoti pasargāta it visā. Kad attiecības beidzās, man bija 32, 33 gadi, radās sajūta, ka beidzot jāpieaug.”

„Laulība man nesniedza ietekmi – bet aizsardzību,” atklāj Kidmena. (Foto: Vida Press)

Kidmena un Krūzs iepazinās filmas „Days Of Thunder” uzņemšanas laukumā 1989. gada nogalē un apprecējās nākamā gada Ziemassvētkos.

Ar otro vīru kantri mūziķi Kītu Urbanu austrāliešu aktrise apprecējās 2006. gadā. Pārim ir divas kopīgas meitas – Sandeja Rouza (10) un Feita Mārgareta (7). Nikolai ir arī divi adoptēti bērni, ko viņa ģimenē pieņēma, kad bija precējusies ar Tomu Krūzu. Izabellai Džeinai ir jau 25 gadi, un viņa pati ir precējusies, savukārt dēlam Konoram šobrīd ir 23 gadi.

15 Foto Nikola Kidmena un Kīts Urbans kantri mūzikas balvu vakarā +11

Intervijā jautāta, vai viņai dzīvē gadījies sastapties ar seksuālu uzmākšanos vai aizskaršanu, aktrise apliecina, ka jā, turklāt jau no mazotnes.

„Bet vai es vēlos, lai to atspoguļotu rakstā? Nē. Vai ar to nākas saskarties darbā? Pavisam noteikti jā.”

3 Foto Nikolas Kidmenas un Toma Krūza adoptētie bērni