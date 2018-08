16. augusta jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1966. gadā Mintauts Buškevics - Jelgavas pašvaldības aģentūras "Kultūra" direktors.

1966. gadā Jānis Jonāss - zvērināts advokāts.

1960. gadā Aigars Freimanis - sociologs.

1957. gadā Māra Vīgante - Valmieras Drāma teātra aktrise.

1951. gadā Mirdza Martinsone - Dailes teātra aktrise.

1939. gadā Armands Krauliņš - SK "Cēsis" galvenais treneris.

1921. gadā Imants Kokars - Rīgas kamerkora "Ave Sol" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, muzikologs, vairākārtējs Dziesmu svētku virsdiriģents, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (miris 2011.gada 24.novembrī)

1906. gadā Haralds Mednis - diriģents, vairākkārtējs Dziesmu svētku virsdiriģents, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (miris 2000.gada 4.jūlijā)

Jubilāri pasaulē

1991. gadā Evanna Linča - īru aktrise.

1982. gadā Kems Džigande - amerikāņu aktieris.

1981. gadā Roke Santa Kruss - paragvajiešu futbolists.

1980. gadā Roberts Hārdijs - angļu mūziķis ("Franz Ferdinand").

1974. gadā Ivans Hurtado - ekvadoriešu futbolists.

1974. gadā Kriština Egeršegi - Ungārijas peldētāja.

1972. gadā Emīlija Robisone - amerikāņu kantri dziedātāja un dziesmu autore ("Dixie Chicks").

1967. gadā Ulrika Jonsone - Zviedrijā dzimusi televīzijas zvaigzne.

1962. gadā Stīvs Karels - amerikāņu aktieris un komiķis.

1960. gadā Timotijs Hatons - amerikāņu aktieris.

1958. gadā Madonna - amerikāņu dziedātāja un aktrise.

1958. gadā Andžela Baseta - amerikāņu aktrise.

1957. gadā Tims Feriss - austrāliešu mūziķis ("INXS").

1954. gadā Džeimss Kamerons - kanādiešu kinorežisors.

1934. gadā Pjērs Rišārs - franču aktieris.

1929. gadā Bils Evanss - amerikāņu džeza pianists (miris 1980.gadā).

1920. gadā Čārlzs Bukovskis - amerikāņu rakstnieks (miris 1994.gadā).

1913. gadā Menašems Begins - Izraēlas premjerministrs, Nobela miera prēmijas laureāts (miris 1992.gadā).

1911. gadā Ernsts Frīdrihs Šūmahers - vācu ekonomists un statistiķis (miris 1977.gadā).

1904. gadā Vendels Meredits Stenlijs - amerikāņu bioķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1971.gadā).

1888. gadā Tomass Edvards Lourenss - angļu rakstnieks (miris 1935.gadā).

1884. gadā Hugo Gernsbaks - luksemburgiešu izgudrotājs, rakstnieks un izdevējs (miris 1967.gadā).

1845. gadā Gabriels Lipmans - franču fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1921.gadā).

1832. gadā Vilhems Maksimiliāns Vunts - vācu psihologs (miris 1920.gadā).

1645. gadā Žans de la Brijērs - franču rakstnieks (miris 1696.gadā).

Notikumi Latvijā

2006. gadā Latvijas aviokompānija "airBaltic" uzsāk tiešos lidojumus no Krievijas pilsētas Kaļiņingradas uz Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu.

2006. gadā Liepājā par 1. Zemessardzes novada komandieri svinīgi tiek iecelts pulkvežleitnants Gaidis Ošenieks.

2003. gadā Ķemeros notiek pasākums "Ķemeru svētki", kas veltīts kūrorta 165.gadadienai.

2003. gadā Saldus rajona Nīgrandes pagasta "Kalnos" notiek pirmais Kurzemes lauku amatnieku saiets.

2002. gadā Rīgas Zooloģiskajā dārzā speciālisti no Vācijas veic sarežģītu ziloņa Radjas medicīnisko apsekošanu un kāju operāciju. Apmēram 38 gadus vecais zilonis Radja jau vairākus gadus cieta no kāju sāpēm, kuras izraisa nepiemēroti dzīves apstākļi.

2001. gadā Rīgā, Pilsētas kanāla malā, tiek atklāta atjaunotā gulbju mājiņa, kuru par saviem līdzekļiem atjaunojis un Rīgai dāvina bijušais pilsētas mērs Andris Ārgalis.

2000. gadā finanšu ministrs Gundars Bērziņš pēc Rīgas pils apmeklējuma nolemj izdot rīkojumu Valsts nekustamā īpašuma aģentūras pilnvarniekiem novirzīt aģentūras 2000.gada peļņu Rīgas pils remontam.

1999. gadā beidzas termiņš maksātnespējīgās "Rīgas komercbankas" (RKB) sanācijas plāna realizēšanai. RKB administrators Gundars Cers iesniedz Latvijas Bankā lūgumu pagarināt bankas sanācijas termiņu par divām nedēļām.

1823. gadā miris Johans Kristofs Broce, čehu izcelsmes Baltijas vēsturnieks, novadpētnieks. Brocem ir lieli nopelni latviešu un igauņu tautas vēstures materiālu vākšanā un kārtošanā - viņš norakstījis dokumentus un hronikas, zīmējis un aprakstījis celtnes, sadzīves ainas, tērpus, vācis materiālus par Rīgu 18. un 19.gadsimta sākumā. Kopumā saglabājušies 111 Broces savākto materiālu sējumi.

Notikumi pasaulē

2012. gadā Ekvadora piešķir tīmekļa medija "WikiLeaks" dibinātājam Džūljenam Asanžam diplomātisko patvērumu.

2005. gadā dievkalpojuma laikā Francijā kāda sieviete ar nazi nogalina Tezē ekumeniskās kopienas dibinātāju Rožē Šicu jeb brāli Rožē, kurš tiek uzskatīts par vienu no 20.gadsimta vadošajām ekumēniskās kustības personībām.

2004. gadā ASV paziņo par plāniem izvest no Eiropas un Āzijas bāzēm apmēram 70 000 savu karavīru, veicot plašu savu bruņoto spēku restrukturizēšanu, kas nepieciešama pēc "aukstā kara" noslēguma.

2003. gadā mirst viens no Āfrikas asiņainākajiem despotiem Idi Amins, kurš no 1971.gada astoņus gadus valdīja Ugandā.

2002. gadā 65 gadu vecumā mirst viens no pasaules vajātākajiem kaujinieku līderiem - palestīnietis Abu Nidals, kurš vadīja grupējumu "Fatah".

1999. gadā 25 gadus pēc amerikāņu bēgšanas no vēstniecības toreizējā Saigonā, ar kuru simboliski noslēdzās Vjetnamas karš, par Hošiminu pārdēvētajā pilsētā tiek atklāts ASV konsulāts.

1989. gadā stājas spēkā ANO panākts pamiers starp Libānas kristiešu armijas līderi Mišelu Aūnu un Sīrijas spēkiem un to sabiedrotajiem.

1987. gadā lidmašīna "McDonnell Douglas MD-82" ar 155 cilvēkiem nogāžas neilgi pēc pacelšanās no Detroitas lidostas. Izglābjas tikai četrus gadus veca meitenīte.

1977. gadā 42 gadu vecumā mirst "rokenrola karalis" Elviss Preslijs. Par viņa nāves iemeslu tiek uzskatītas sirdsdarbības problēmas pēc pārmērīgas medikamentu lietošanas.

1974. gadā stājas spēkā pamiers starp turku un grieķu Kipras kopienām, pēc kura turku pārvaldē paliek trešdaļa Kipras.

1972. gadā Marokas karalis Huseins paliek neskarts, kad Marokas gaisa spēki kļūdas dēļ atklāj uguni uz pasažieru lidmašīnu, kurā viņš atgriežas Rabatā.

1969. gadā policijas reidā tiek arestēts bēdīgi slavenais ASV masu slepkava Čārlzs Mensons.

1960. gadā Džozefs Kitingers Ņūmeksikā izlec ar izpletni no gaisa balona, kas atrodas 31 330 metru augstumā, uzstādot joprojām nepārspētu augstuma, brīvā kritiena un lielākā ātruma rekordu cilvēkam bez lidmašīnas atbalsta.

1960. gadā par neatkarīgu valsti kļūst Kipra. Pirmais Kipras prezidents ir arhibīskaps Makarijs.

1956. gadā mirst ungāru aktieris Bela Lugoši, kurš kļuva slavens ar grāfa Drakulas tēlojumu. Lugoši tiek apglabāts "Drakulas apmetnī".

1949. gadā mirst amerikāņu rakstniece Mārgareta Mičela, kas ieguva pasaules slavu ar savu darbu "Vējiem līdzi".

1930. gadā "Ub Iwerks" izstrādā pirmo krāsaino skaņas animācijas filmu "Fiddlesticks".

1896. gadā Džims Meisons, Džordžs Karmaks un Dousons Čārlijs Klondaikas upē Kanādā atrod zeltu, izraisot jaunu Klondaikas "zelta drudzi".

1870. gadā Franču-prūšu karā Marlatūras kaujā Prūsijas karaspēks sakauj Francijas armiju.

1868. gadā Arikas pilsētu Čīlē (tolaik Peru) izposta spēcīgs cunami, kuru izraisa 8,5 magnitūdu spēcīga zemestrīce. Koupumā cunami un zemestrīce prasīja apmēram 25 000 cilvēku dzīvības Arikā un 70 000 visā reģionā.

1865. gadā, pēc četrus gadus ilgām cīņām pret Spānijas iebrukumu, tiek atjaunota Dominikānas Republikas neatkarība.

1858. gadā ASV prezidents Džeimss Bjūkenens inaugurē jaunu transatlantisku telegrāfa kabeli, apmainoties ar sveicieniem ar Lielbritānijas karalieni Viktoriju. Vājā signāla dēļ pēc dažām nedēļām tomēr sakari tiek pārtraukti.

1812. gadā amerikāņu ģenerālis Viljams Hals atkāpjas no Detroitas, atdodot pilsētu britu karaspēkam bez cīņas.