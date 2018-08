Uz Dzintaru koncertzāles skatuves leģendārais Krievijas pianists Daniils Krāmers un kaimiņzemes vadošā saksofonista un džeza mūzikas virtuoza Antona Rumjanceva džeza kvartets izpildīja leģendārus pasaules roka hitus.

Antons Rumjancevs radījis koncertu programmas “Nirvana in Jazz”, “Queen in Jazz”, “Led Zeppelin in Jazz” un citas. Šo izcilo roka kolektīvu skaņdarbi skanējuši un turpina skanēt koncertzālēs, festivālos un radiostacijās visā pasaulē. Daudzi džeza mūziķi interpretē pasaules slavenu dziesmu melodijas, taču Rumjancevs ir izveidojis īpašas programmas, kas veltītas katrai rokgrupai atsevišķi. Viņa interpretācijās ir jūtama krāšņa emocionalitāte un temperaments, bet tajā pašā laikā cieņa pret leģendārajām dziesmām un to izpildītājiem.

Nu kopā ar Daniilu Krāmeru, kas festivālā “Summertime – aicina Inese Galante” uzstājas jau piekto gadu pēc kārtas, Rumjanceva džeza kvartets klausītāju vērtēšanai nodeva koncertu "Nirvana, Queen, Led Zeppelin džezā!".

Apmeklētāju vidū bija arī vairāki sabiedrībā zināmai cilvēki - jaunā Latvijas vēstniece Itālijā Solvita Āboltiņa ar vīru Jāni, dižā aktrise Lilita Ozoliņa, Saeimas deputāts un atzītais neiroķirurgs Renārs Putniņš un citi.