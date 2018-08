Otrdien aktrise Andželina Džolija iesniegusi tiesā prasību par bērnu uzturnaudas piedzīšanu no šķirtā vīra Breda Pita. Telekanāla „NBC News” rīcībā nonākusi informācija, ka iesniegumā aktrise norādījusi, ka vīrs jau pusotru gadu neesot maksājis „jēgpilnu” uzturnaudu par saviem sešiem bērniem – Medoksu, Paksu, Zaharu, Šilo, Noksu un Vivjenu. Viņa aicina palīgā tieslietu sistēmu, kas piespiestu bijušajam dzīvesbiedram to turpmāk maksāt ar tiesas lēmumu.

Kāds no Breda Pita draugiem slavenību žurnālam „People” apliecinājis, ka aktieris vienmēr savas saistības pilda. (Foto: Vida Press)

„Pitam ir pienākums maksāt bērnu uzturnaudu,” divu lapu garā izklāstā Losandželosas Augstākajai tiesai norādījusi Džolijas advokāte Samanta Bleja Dedžīna. „Pits nav maksājis jēgpilnu bērnu uzturnaudu kopš šķiršanās.”

Tā kā Pits tik ilgu laiku nav pienācīgi maksājis par savu bērnu uzturēšanu, Džolija vēlas panākt tiesas lēmumu, kas ar atpakaļejošu datumu liktu visu samaksāt.

Iesniegumā nav norādīts, ko advokāte domājusi ar „jēgpilnu” uzturnaudu, cik lielu summu viņa ar to domājusi.

Kāds no Pita draugiem norādījis, ka „Breds vienmēr pilda savas saistības”. Savukārt Džolijas pārstāvis slavenību žurnālam „Peole” izteicies, ka aktrise iesniegusi šādu prasību tikai, lai nodrošinātu bērniem nākotni un abi ar Pitu varētu kopīgi gādāt par atvasēm.

Tā kā Džolija un Pits ir vieni no labāk pelnošajiem aktieriem Holivudā, publiska cīņa par naudu liecina par to, ka abu attiecībās aizvien valda spriedze, naids un dusmas.

Jūnijā tiesnesis brīdināja Džoliju, ka viņai varētu aizņemt pilnas aizbildnības tiesības, ja viņa arī turpmāk liegs bērniem tikties ar tēvu un kontrolēs bērnu saraksti ar tēvu mobilā tālruņa īsziņās. Tiesa piesprieda Džolijai atvēlēt laiku, lai bērni tiktos ar tēvu, kā arī aizliedza kontrolēt īsziņu saturu.

Vecākajam dēlam Medoksam aizvadītajā nedēļas nogalē palika 17 gadu, un tiesas nozīmētās tikšanās ar tēvu uz viņu vairs neattiecas. Šāds likums ir spēkā bērniem, kas nav vecāki par 16 gadiem. Medokss pats var izvēlēties, kad, kur un cik ilgi tikties ar tēvu.

Aizvadītajā nedēļā paklīda runas, ka Džolijas šķiršanās lietas advokāre Lora Vasere nesaskaņu dēļ uzteikusi klientei darbu, taču aktrises pārstāvis to noliedzis. Viņš apliecinājis, ka Džolija šobrīd tikai nolēmusi paplašināt juristu komandu, kas pārstāv viņas intereses.

Kāds no aktrises paziņām gan norādījis, ka spriedze starp Vaseri un Džolju šobrīd esot ievērojama.

Tas arī izskaidro, kāpēc jauno prasību tiesā neiesniedza Lora Vasere, bet gan juriste no Sanfrancisko juridiskās firmas „Bley and Bley”. Samantas Blejas Dedžīnas biogrāfijā norādīts, ka viņa specializējas laulību šķiršanās lietās, it īpaši sarežģītu ģimenes tieslietu risināšanā.

Programmas „E! News” rīcībā nonākusi informācija, ka jaunā prasība tikai apliecinot, ka „Breds un Andželina ne tuvu nav šķiršanās lietas noslēgumam.” Pāris esot tik iekarsis bērnu aizbildnības jautājumos, ka nav vēl izrunājis mantas dalīšanas kārtību, kas parasti ir viens no pirmajiem jautājumiem, ko cilvēki sāk sakārtot pēc iesniegtas šķiršanās prasības tiesā.

„Vienošanos un atrisinājumu tik drīz varam negaidīt,” norādījis paziņa. „Viņi ir koncentrējušies uz aizbildnības jautājumiem, nekas cits vēl nav pat sākts iztirzāt.”