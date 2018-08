Redfords, kas savā karjerā ticis pie divām "Oskara" balvām, aktiera karjerai liks punktu pēc tam, kad būs pabeigta viņa jaunākā filma - "The Old Man & the Gun".

Intervijā izdevumam "Entertainment Weekly" Redfords atzinis - vairs nefilmēsies, ja vien nebūs izcila jo izcila piedāvājuma. "Nekad nesaki nekad, bet es sev esmu noteicis, ka aktiera karjerai lieku punktu un tuvojos iešanai pensijā, jo es šajā nozarē esmu strādājis kopš 21 gada vecuma."

"Es nodomāju - labi, vienreiz pietiek. Un kāpēc lai neaizietu ar tādu jauku un pozitīvu filmu," jauno kriminālkomēdiju "The Old Man & the Gun" pamanās pareklamēt Redfords.

Roberts Redfords filmā "Zirgu vārdotājs". (Foto: CAMERA PRESS/ED/Camera Press / Vida Press)

Piecdesmitajos gados Redfords sāka karjeru uz teātra skatuves, sešdesmitajos debitēja kino un TV, un drīz vien kļuva par Holivudas augstākā līmeņa zvaigzni. "Oskaru" Redfords ieguvis kā režisors - 1980. gadā par filmu "Ordinary People" -, un ASV kinoakadēmijas augstāko apbalvojumu saņēma arī 2001. gadā par mūža ieguldījumu kino.

Redfords tiek dēvēts arī par "indie" kino krusttēvu - viņš dibinājis ASV neatkarīgā kino slaveno Sandensas Filmu festivālu.