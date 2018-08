Sobčaka iet Voločkovas pēdās - atrāda špagata foto

Хануман -древнеиндийский Бог Обезьян. Хануманасана призвана напоминать человеку о «могущественном прыжке», осуществимом лишь при наличии таких качеств, как любовь и преданность. Выполняя асану, постарайтесь не концентрировать внимание на возникающих болевых ощущениях , а думать только о благородной цели ,ради которой вы подвергаете себя физическому страданию. Со временем боль становится приятной ,теплой и пульсирующей. В этот момент совершайте мысленно свой прыжок через время и пространство в пустоту,наполенную только вашей любовью Wearing @ruban_fashion ❤️

