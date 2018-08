Megana Mārkla nejauši atsedz mežģīņu krūšturi, ļaujot vaļu kritiķu sašutumam

Kādā brīdī nejauši atpogājušās dažas no hercogienes kleitas podziņām, atsedzot nedaudz no Meganas Mārklas melnā mežģīņu krūštura, par ko tagad sabiedrības kuluāros runā kā par „misēkli ar tērpu”.

Jaunās karaļnama pārstāves fani ieminējušies, ka pilnīgi ticams, ka tērpa autors, radot šo kleitu, jau bija iecerējis, ka neliela mežģīņu maliņa ir redzama. Pat, ja tā nebija domāts, te neizskatās pēc lielas „ķibeles ar tērpu”. Turklāt, visi zina, ka sievietes valkā krūšturus – par ko gan jāceļ brēka?

Taču ir cilvēki, kas skrupulozi seko visam, ko jaunā Saseksas hercogiene uzvilkusi un gatavi kritizēt katru viņas soli.

Kāda no interneta lietotājām savā „Twitter” blogā ierakstījusi, ka Megana uz kāzām saģērbusies tik tumšā tērpā, kā, dodoties uz bērēm, un visticamāk, ka tīšām pazibinājusi krūšturi kameru priekšā.

„Līgava ar līgavaini izskatījās jauni un skaisti, bet Megana viņus aizēnoja ar savu apzināto misēkli ar tērpu,” ir svēti pārliecināta „Twitter” lietotāja Džoja Mussa.

Meghan stepped out in dark-colour like someone attending a funeral, and did she deliberately flaunt her bra for the camera?. The bride,27, and groom, 30, look young and cute, but Meghan stole the show with her deliberate wardrobe malfunction.- https://t.co/4y2yDG3csw — Joy Musa (@Joywesey) August 4, 2018

I see London, I see France, I see Meghan's ...well, not underpants but just as embarrassing a moment. I suppose the good news is that she did wear a lovely lace bra. pic.twitter.com/edNevO0Kly — darlene foster (@fdarlene491) August 5, 2018

Meghan at a wedding: black dress, waving at the cameras, with her bra showing. I thought Meghan was supposed to be smart?? — TrixieP (@TrixieParson) August 4, 2018

You guys HAVE to read this brilliant article by Janine Puhak over at https://t.co/EmaUQfsVQw about how Meghan Markle accidentally revealed 3 square inches of her bra to the public. Hopefully no one was injured, but the story is still developing...https://t.co/2C2BwKuy1K — Taylor John Williams (@MrTaylorJohn) August 4, 2018