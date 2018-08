Kas ir lielākais personīgais ieguvums, veidojot raidījumu "Dabas tops"?

Šis bija interesants piedzīvojums, mēs apskatījām daudzus Latvijas dabas objektus. Par dažiem biju dzirdējis, bet nekad klātienē nebija izdevies apmeklēt. Vēlreiz pārliecinājos, cik skaista un neatkārtojama ir Latvija vasarā.

Kas motivē tevi interesēties par dabu un dabas resursiem?

Turpat 15 gadus veidoju vides un dabas raidījumu “Vides fakti”. Tāpat visu bērnību esmu dzīvojis laukos pie vecāsmammas, kur ar brāli braucām ar riteņiem no rītiem makšķerēt, peldējāmies, spēlējām bumbu un daudzas citas spēlēs. Darījām arī nerātnības - zogot ābolus vai bumbierus no kaimiņu dārza. Daba un mums apkārt notiekošais mums vienmēr ir bijis svarīgs.

Kas, tavuprāt, ir lielākās Latvijas dabas vērtības?

Lielākās dabas vērtības ir neskartie meži un lielās purva platības. Mums ir daudzi biotopi, kas Eiropā sen ir izzuduši cilvēku intensīvās saimniekošanas dēļ. Mums pagaidām vēl ir arī lauksaimniecības nesaindētas pļavas, taču, ja saimniekošana mežā un lauksaimniecībā turpināsies tik intensīvi kā šobrīd, tad mūsu bērni šīs vērtības pazaudēs.

Kāpēc dabas vērtības būtu jāaizsargā? Kas ir praktiskais ieguvums?

No purviem mēs iegūstam ogas un kūdru, no mežiem - sēnes un kokmateriālu, no pļavām - lauksaimniecības zemes, no upēm - zivis. Es vairāk gribētu runāt par to, ko mēs zaudējam savas alkatības un muļķības dēļ. Piemēram, kopš neatkarības atjaunošanas ievērojami samazinājies melno stārķu skaits Latvijā, arī mazo ērgļu kļuvis mazāk. Šodien mēs dzīvojam kapitālismā, un daudzi privātīpašnieki uz dabu skatās kā uz iespēju nopelnīt. Bet kā lai uz to skatās putni vai dzīvnieki?

Vai, tavuprāt, dabas vērtības pašlaik tiek aizsargātas pietiekami?

Manuprāt, varam darīt vēl daudz vairāk, kaut vai, stāstot par dažādo dabas zonējumu un aizsardzību. Taču Dabas aizsardzības pārvalde, domāju, ar to tiek galā. Kā jau iepriekš minēju, dabā saduras materiālās intereses un ideālistiskās. Jāmeklē kompromisi.

Kādi būtu tavi ieteikumi cilvēkiem, lai viņi varētu pievērsties dabas aizsardzībai ikdienā?

Būt godīgiem pret dabu un sevi, rādīt priekšzīmi bērniem, un tad viss būs kārtībā. Attieksme pret dabu sākas ar audzināšanu ģimenē un mūsu katra pasaules uztveri.

Vai, tavuprāt, bērniem par dabu tiek mācīts pietiekami?

To skolās dara pietiekami labi, tomēr tas jādara arī vecākiem ģimenēs. Jāstāsta, ka no dabas esam nākuši. Tā ir latviešu dzīvesziņa. Atbalstu arī nometnes, kur bērni dodas dabā, nakšņo mežā, paši taisa teltis, ķer zivis, kurina ugunskurus - iemācās būt atbildīgi. Ar to viss sākas.

Kā Tu plāno savus ceļojumus pa Latviju?

Ceļojumi pa Latviju ir ļoti svarīga kopīga ģimenes laika pavadīšana. Parasti braucam uz vietām, kur nav būts vai par kurām izlasām medijos. Ir tik daudz vietu Latvijā, kuras apskatīt. Uzskatu, ka vasaras laikā braukt ceļojumos ārpus mūsu valsts ir stulbi. Latvijas daba ir vienreizēja.

Tu esi daudz ceļojis pa pasauli, kā Tev liekas, kas ir mūsu plusi vai mīnusi dabas tūrismā kopumā?

Varbūt vienotas informācijas trūkums - nepieciešams viens, tāds kā Latvijas dabas tūrisma ceļvedis. Taču no otras puses mūsdienās visu var atrast internetā. Nepieciešama tikai vēlme doties, un tad jau idejas radīsies pašas.

Kas ir TOP vietas, ko apmeklēt ģimenēm ar bērniem Latvijā?

Tādas ir ļoti daudz. Var noskatīties raidījumu Dabas tops. Tas atrodams RīgaTV 24 mājas lapā. Informāciju var meklēt arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā. Vēl noteikti der ieskatīties interneta vietnēs - piemēram, Lauku ceļotāja mājas lapā un citās. Vajag braukt uz purviem, mežiem, ezeriem - visur. Uz dažādām vietām, lai iedvesmotos.

Uz kuru vietu Latvijā vēlies, bet vēl nav iznācis aizbraukt?

Tādas vietas laikam nav. Latviju esmu izbraukājis krustu šķērsu. Labprāt atkārtotu ceļojumu ar plostu pa Daugavas lokiem.

Kas ir tavs personīgais dabas TOP 3?

Noteikti Lubānas mitrājs, Engures ezers un Vidzemes akmeņainā jūrmala. Tās ir labas atmiņas un iespaidi, kurus veido gan daba, gan satiktie cilvēki. Kopumā mani iedvesmo visa mūsu daba - putni, meža daudzveidība un cilvēki. Tieši cilvēki, jo mēs esam tie, kuru rokās ir nosargāt tās vērtības, kuras esam mantojuši no senčiem. Lai katrs no mums atrod sev mīļu Latvijas dabas stūrīti.