"Lidostas darbiniece pacēla manu apakšveļu," pazīstama Krievijas aktrise sūdzas par pazemojumu Rīgas lidostā

Ура! Дома!!! Сотрудница в аэропорту Риги, прекрасно понимая, каким рейсом мы с коллегой летим и что мы приехали ну почти впритык, имея на контроле только нас двоих, решила нас с пристрастием досмотреть, она попросила меня открыть чемодан, своими руками открыла косметичку, переложила 4 маленьких нормативных ёмкости в положенный по правилам целофановый пакетик, подняла своими руками мое нижнее белье, чтоб тщательнее досмотреть дно моего чемодана, все сделала по протоколу, ну умница просто. Потом то же проделала с моим коллегой, разве что кружевного лифчика у него не обнаружилось.На прощание я сказала ей: «Теперь вы должны быть собой очень довольны, вы прекрасный работник.Здорово, наверно, занимать такую важную должность».А дальше мы бегом в нашу зону вылета. И о,чудо, исторический момент: когда я стояла уже у гейта ,покупая водичку в автомате ,я услышала свою фамилию в Last Call😊 Прикольно:) А в салоне самолёта ласковые стюарды мне уже дали пледик, я разлеглась после взлёта на все 3 сидения, уснула, а когда разбудили, обнаружила даже оставленную мне еду:) Дооооомаааа! И теперь почти 2 недели без полётов🙏

