Šajā saulainajā laikā Ieva Rubene sociālajā tīklā „Facebook” ievietojusi šādu paziņojumu, kurā kļūdas nelabojam un stilu nekoriģējam:

„Sagurusi esmu, bet nu ne tik, lai nepamanītu 690 eur zādzību no sava konta... Diezgan traki, Facebook Ads nozadzis 690 eur 3 dienu laikā no mana konta par itkā reklāmu, ko nekad neesmu pirkusi ne veidojusi, nerunājot par to, ka pēdējos mēnešos esot ar mazo, laika lapā pat ieiet nav bijis. 250 Eur un pēc 2 dienām 440 Eur. Kā jārīkojas šādā situācijā? Policija? Varbūt kādam ir pieredze vai zināšanas, kā šo ārprātu vērst par labu?

Facebook gluži vienkārši pasaka, ka nevar palīdzēt, lai raksta hakeru apkarošanas nodaļai. Bankā karti nobloķēju. Izskatīšana bankā varot aizņemt līdz 60 dienām un naudas atgriešana, ja tāda vispār notiek, līdz 6 mēnešiem.

Zog gaišā dienas laikā! Lūdzu share, lai arī citi ir informēti un pārbauda savus bankas kontus un FB profilus!!!”

Komentāri, ieteikumi un atmiņu stāsti par līdzīgām lietām pie Rubenes ieraksta jau sākuši birt kā no pārpilnības raga. Nedaudz pārsteidz, ka apspriedē, viedokļu izklāstīšanā un ar padomiem dalās tikai sievietes. Taču, cik noprotams, šāda situācija, kad pēkšņi pazūd līdzekļi no konta nav nekas unikāls.

Ne viena vien dāma zina dot padomus, kas skaistulītei tagad darāms. Vien daži no komentāriem:

„Manai frizierei tādēļ nav vispār vairs nekāda konta FB - jo viņu tieši šādi apzaga un pēc saziņas ar FB un sūdzībām - FB dzēsa viņas profilu! Ļoti traki.”

„Man arī bija, laicīgi pamanīju, pēkšņi es kļuvu par kkādas lapas administratori, uzreiz atslēdzu bankai pirkumus internetā.”

„Arī man bija līdzīga situācija, bet ļoti ātri pamanīju, pie mazas summas. Momentā izdzēsu savas kartes datus un nolēmu, ka tos ielikšu uz brīdi, ja būs vajadzīga reklāma. Liels paldies par dalīšanos ar šo situāciju, tas liks uzmanīties. Ļoti turu īkšķus, lai varētu atgūt naudu pēc iespējas ātrāk.”

„Jāraksta uz palīdzības dienestu, jāiesniedz sūdzība. Reiz man likās, ka iekasē lieku reizi naudu, bet tas izrādījās par aktivitātēm pirms pāris mēnešiem. Protams, summas ne tādas:(„