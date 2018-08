2012. gada augustā Viesturs Dūle kopā ar domubiedriem – mūziķi Gustavo un reklāmistu Čižiku – izveidoja jaunu partiju "Skaistā nākotne", pie reizes pilnībā izmainot savus vārdus. Dūle turpmāk bija dēvējams kā Zuarguss Klororus-Zarmass, Gustavo jeb Gustavs Butelis – kā Arstarulsmirus Arsujumfus-Tarus, bet Čižiks jeb Aivars Čivželis – Jurgstulajstus Lajurgus-Urgurus.

Puiši vārdus izmainīja, par pamatu ņemot numeroloģiju, un bija pārliecināti, ka visai drīz tie tiks ierakstīti arī pasē. Taču viņi pat nenojauta, kāda neiespējamā misija tā būs! Nācās vairākus gadus tiesāties, un tikai Zuarguss izturēja un tiesā panāca, ka cilvēks var saukt sevi, kā grib.

Tiesvedība vairo pieredzi

Zuarguss jau vairākus gadus ir Latvijas Intelektuālās attīstības fonda vadītājs, kā arī lektors, kas novadījis ap 1000 lekcijām par emocionālo intelektu, un pēc ilgstošās tiesvedības pavisam nopietni saka paldies Tieslietu ministrijai. „Paldies par iespēju man kļūt par labāku lektoru. Uzņēmumos mācu stresa vadības, motivācijas un komunikācijas metodes, un šajā procesā tās ar uzviju varēju likt lietā. Process atgādināja situāciju, kad redzi bezjēdzību no tik daudz aspektiem, ka gribot negribot ir jātrenē sevī stresa vadība, motivācija un komunikācija. Par visiem šiem trim gadiem, dīvainā kārtā, esmu ļoti pateicīgs,” žurnālam "Kas Jauns" teic Zuarguss un paskaidro, kāpēc nepadevās un turpināja cīnīties.

Saistītās ziņas Dūle jeb Zuarguss: saņemti mājieni, lai stāvam nost no politikas Viesturam Dūlem neizdodas oficiāli kļūt par Zuargusu Šeit ir oficiāls Zuargusa paziņojums – viņš atgriezies pie normālas dzīves! VIDEO

„Es vienkārši vēlos iet savu garīgās attīstības ceļu un vēlos, lai valsts respektē manu atšķirību. Mēs vairs nedzīvojam Padomju Savienībā, kas bija raksturīga ar neiecietību pret cilvēkiem ar savādāku redzējumu. Atceros, kā skolā, Padomju Savienības sabrukšanas laikā, man bija spilgta cerības izjūta, ka turpmāk vairs nebūs komentāru par to, ka „šo tu domā nepareizi”, „tā nav pareizā atbilde”, „tā ģērbties nevar”, „tāda dzīve ir nepieņemama un nav normāla”... Man bija liela cerība, ka tas ir aiz muguras. Bet, esot šajā tiesas procesā, sapratu, ka ne viss no PSRS ir pazudis,” stāsta Zuarguss.

„Kad pirmo reizi 2012. gadā iesniedzu iesniegumu un saņēmu atteikumu, man bija skaidrs, ka negribas tērēt gadus tiesās. Bet ar laiku mani sāka uzrunāt citi piemēri, ka ne es vienīgais esmu atkarīgs no dažiem ierēdņiem. Un man parādījās vēl viens iemesls, kamdēļ ar zvērināta advokāta palīgu Līvu Kalniņu šo procesu darījām trīs gadus – vēlējāmies panākt, lai valsts ierēdņi tomēr vairāk palīdzētu cilvēkiem. Jo Latvijā joprojām daudz ģimeņu saskaras ar to, ka vai nu bērniem nevar dot to vārdu, ko iecerējuši, vai arī nevar nomainīt savu uzvārdu. Viens no piemēriem ir – uzvārdu Karpetjan saskaņā ar likumu latviskojot uz Karpetjans, šim cilvēkam pazūd mantojuma tiesības, jo tas ir cits uzvārds. Šādi likumi ir jāmaina, tāpēc nolēmām, ka cīnīsimies.”

Uz vārdu Viesturs atsauksies

Tagad Zuarguss šo cīņu ir gandrīz uzvarējis, atliek tikai pēdējās instances un vienošanās, lai varētu saņemt jaunu pasi. „Es joprojām būšu Zuarguss – gan kā lektors, gan vienkārši uz ielas satikts cilvēks. Uzvārds Zarmass man būs tikai oficiālajos dokumentos. Neuzmetu lūpu, ja kāds mani sauc vecajā vārdā Viesturs, bet esmu pateicīgs tiem, kas pieņem manas pārmaiņas,” saka Zuarguss un piebilst, ka visai drīz tikšot parakstīts izlīgums ar Tieslietu ministriju, pēc kura tad viņa vārds tiks izmainīts oficiāli.

Kā klājas abiem domubiedriem?

Ja Zuargusam ir gandrīz vai izdevies oficiāli izcīnīt sava uzvārda maiņu, tad viņa domubiedri gan nav bijuši tāda cīņasspara pilni.

Piemēram, Jurgstulajstus tagad sevi sauc par Papa Chi, ir pieprasīts reklāmas klipu autors, kā arī veido videoklipus "Prāta vētras" dziesmām. Vēl pirms pieciem gadiem, kad pirmo reizi saskārās ar atteikumu jauno vārdu reģistrēt oficiāli, viņš toreiz žurnālam "Kas Jauns" teica: „Tas ir smieklīgi, pat ļoti smieklīgi, ja nebūtu tik skumji. Mēs domājam, ko darīt. Negribas no tā visa taisīt milzu trobeli, gribas šo lietu atrisināt sirsnīgi un mierīgi. Cilvēki, kas tagad ir pie varas un spaida tās varas podziņas, īsti nesaprot, kas ir demokrātija, ko nozīmē tolerance un personas identitātes brīvība.” Saskāries ar pretestību, epopejai ar vārda maiņu pret Jurgstulajstu licis punktu.

Mūziķis Gustavs Butelis (no kreisās) un režisors Aivars Čivželis piedalās preses konferencē, kurā informē par partijas "Skaistā nākotne" izveidošanu un tās mērķiem. (Foto: LETA)

Tikmēr Arstarulsmirus joprojām ir Arstarulsmirus – ar šādu vārdu viņš pazīstams kā mūziķis un mūzikas producents, ar šādu vārdu viņš lasa lekcijas par to, kā disciplinēt sevi, vada kursus Pašregulācijas prasmes iekšējo resursu vairošanai un ir personības izaugsmes treneris.

„Jā, publiski esmu Arstarulsmirus!” žurnālam "Kas Jauns" apstiprinājis mūziķis un lektors, sakot, ka, iespējams, arī viņš apsvērs, vai savu jauno vārdu reģistrēt oficiāli.