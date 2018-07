Īsi pēc šķiršanās no Latvijas turīgākā vīrieša Zāmuele apprecas ar citu bagātnieku

Pēc aptuveni pusotra gada ilgas laulības Fiļs un Zāmuele šopavasar izšķīrās – neilgi pēc tam, kad problēmas sākās Latvijas bagātākā cilvēka vadītajai bankai "ABLV Bank".

Foto: no privātā arhīva

Nu pagājuši tikai daži mēneši, un Santa atkal kļuvusi par precētu sievu. Viņa Kalifornijā teikusi jāvārdu Deividam Alanam Bernālam II. Līdz šim bija dažādas runas, kādas attiecības Santu un Deividu tad īsti saista, taču beidzamajā laikā abi jūtas neslēpa arī sociālajos tīklos, bet nu pārsteiguši ar precībām.

Kā saka Santa, pazīstami abi bijuši ilgāku laiku, bet satuvinājušies pēc viņas šķiršanās no Fiļa. „Mēs ar Deividu bijām labi draugi, strādājām vienā nozarē, kā kolēģi,” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi Santa. „Vīna pasaule ir ļoti maza, visi cits citu pazīst, visu laiku pasākumos satiekam vienus un tos pašus cilvēkus. Pēc šķiršanās viņš bija mans galvenais atbalsts un plecs, tad arī kļuvām tuvāki.”

"Instagram" Santa palepojās ar savas dzīves priecīgo notikumu, ievietojot kāzu foto un to parakstot: „Laimīgākā meitene pasaulē.” (Foto: Instagram)

Tikmēr Latvijā Santu pagājušajā nedēļā gaidīja mazāk patīkamas ziņas - Valsts policija pēc viņas bijušā vīra Fiļa iesnieguma par bijušās sievas likumpārkāpumiem uzsākusi krimināllietu. Kriminālprocess sākts panta, kas paredz atbildību par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par to paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

