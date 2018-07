Mila Kunisa un Makolijs Kalkins bija kopā astoņus gadus. 2011. gada janvārī viņi izšķīrās. Mila šo dēvē par „briesmīgu, briesmīgu šķiršanos” un nesen publiski atzinusies, ka tikai viņa pie tās vainojama.

Foto: Vida Press

Viesojoties Daksa Šeparda veidotajā pārraidē „Armchair Expert” Mila Kunisa pirmo reizi publiski runājusi par savu šķiršanos no aktiera Makolija Kalkina. „Divdesmit gadu vecumā es biju visīstākā pak**a, un būšu pirmā, kas to atzīs,” 34 gadus vecā aktrise norādījusi Šepardam, kurš ir precējies ar šovu „Bad Moms” un „Bad Moms Christmas” kolēģi Kristenu Belu.

„Man bija vajadzīgs ilgs laiks, lai to atzītu. Lai iznāktu no skapja un pateiktu – vai ziniet ko, es biju draņķe, es to atzīstu un apzinos.”

Kunisa, kura 2012. gadā sāka satikties ar savu nākamo vīru komiķi Eštonu Kačeru, nenosauc konkrētu iemeslu, kas novedis pie šķiršanās, taču atzīst, ka tikai viņa viena vainojama visā, tikai viņa viena „salaidusi visu dēlī”.

„Es sabojāju visu ar to, ko darīju, es sabojāju visu, kā es to darīju. Kad biju brīva, sev teicu: ‘Man tagad vajag sevi saprast. Man nepieciešams izprast, kāpēc es darīju to, ko darīju.’”

„Taču tas bija tik sen... Manuprāt, pietiekami daudz laika jau ir aizritējis,” norāda Kunisa. „Domāju, ka mūsu kopīgie draugi jau visiem visu piedevuši.”

Eštons Kačers un Mila Kunisa iepazinās seriāla „That ‘70s Show” uzņemšanas laikā 1998. gadā, kur atveidoja iemīlējušos tīņus. Kunisai bija tikai 14 gadu, kad viņa uzsāka darbu šajā seriālā, bet Eštonam – 20. Viņi pie projekta strādāja no 1998. gada līdz 2006. gadam.

Romantiskas attiecības īstajā dzīvē abi uzsāka tikai 2012. gada aprīlī, dažus mēnešus pēc Kačera šķiršanās no aktrises Demijas Mūras, ar kuru viņš bija precējies sešus gadus.