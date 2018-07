“Šonakt uz mūsu paredzēto reisu tā arī netikām, jo visi ceļi uz Atēnām tika slēgti postoša ugunsgrēka dēļ. Nogaidījuši daudzas jo daudzas stundas, sapratām, ka pat izbraucot tajā pašā brīdī, uz reisu nepaspēsim. Tā nu 1 naktī devāmies meklēt viesnīcu netālu esošajās pilsētās.

Ceļš bija aptuveni 40 km garš pa kalnu serpentīniem, un nevienas pašas pretī vai no aizmugures braucošas mašīnas. Sajūtas kā no šausmu filmām, ko pastiprināja Ginta jociņi no sērijas “Zāģis”.

Nonākot galapunktā, atskārtām, ka viesnīcā nav nevienas dzīvas dvēseles, kaut “booking” bija rakstīts - 24h. Un tā dēļ nobraucām 40km... Atradu nākamo viesnīcas atrašanās vietu, iemetām “google maps” un devāmies ar gaišu cerību uz brīnumu, jo, kā izrādās, grieķiem strādāt, un kur nu vēl naktī, it nemaz nepatīk.

To mēs lieliski pārbaudījām uz savas ādas šī ceļojuma laikā - meklējot aptieku, kas dienas vidū (!) būtu vaļā, vai vēloties paēst pēc 14:00.

Mistiskā veidā viesnīcā deg gaisma! “Yess! Finally!” Arī durvis ir vaļā! Bet iekšā nevienas dzīvas dvēseles. Te pēkšņi no nekurienes uzrodas viesnīcas darbinieks, kas laipni iekārto vienā no brīvajiem numuriņiem. Tik tālu nu esam tikuši - pamodušies dzīvi un veseli. Tas ir pats galvenais.

Tā kā joprojām nezinām vai ceļi ir vaļā, un biļetes šobrīd pirkt nevaram, tad droši varu teikt, ka piedzīvojumi vēl tikai turpinās,” stāstu par piedzīvoto Grieķijā publiskojusi Juta Valdmane.