Portugāļu futbolists Krištianu Ronaldu. (Foto: Vida Press)

Futbolists Krištianu Ronaldu, kas nupat no Spānijas superkluba Madrides "Real" pārgājis uz Itālijas komandu "Juventus", iegādājies villu gleznainajā Strada San Vito Revigliasko rajonā. Šis tiek uzskatīts par vienu no prestižākajiem rajoniem pilsētā, kur mitinās daudzi futbolisti ar savām ģimenēm, kā arī „Juventus” prezidents Andrea Agnelli.

Ronaldu jaunajā villā esot 200 (!) istabu, no kurām astoņas iekārtotas kā guļamistabas. Mājai ir trīs stāvi. Ēkas apakšējā stāvā iekārtots arī peldbaseins zem jumta.

Kā viens no būtiskākajiem aspektiem par labu īpašuma iegādei tiek minētas divas slepenās ieejas, kas ļaus slavenajam futbolistam izvairīties no paparaci uzmanības, kad viņš to vēlēsies.

