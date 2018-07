Ar koncertu Jelgavā sākusies grupas “Prāta vētra” jaunā albuma “Par to zēnu, kas sit skārda bungas” tūre. Grupas fani neizpratnē, kāpēc Ingars tiek ignorēts no pārējo “Prāta vētras” puišu puses – kāpēc viņš nav ne redzams grupas oficiālajās fotosesijās, ne piedalās grupas intervijās?

Arī brīvdabas koncertu “Skārda bungu tūres” prezentācijas pasākumā aizvadītajā trešdienā “Prāta vētra” bija bez sava basģitārista, kuram todien pat bija dzimšanas diena – mūziķim palika 41 gads.

"Prāta vētra" aizvadītajā nedēļā savas koncerttūres "Skārda bungu tūre" prezentācijā. Četratā. Bez Ingara Viļuma. „Re, vismaz viņš varēja netraucēti nosvinēt savu dzimšanas dienu,” izteicās Renārs Kaupers. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Kāpēc “Prāta vētras” četriniekam – Renāram Kauperam, Kasparam Rogam, Mārim Mihelsonam un Jānim Jubaltam – ir tāda attieksme pret grupas piekto mūziķi, žurnālam “Kas Jauns” izskaidro viņi paši. „Skolā mēs bijām pieci draugi. Mēs izveidojām grupu “Prāta vētra”.

Un tad viens no šiem pieciem draugiem traģiski gāja bojā autoavārijā. Palikām četri un nolēmām, ka tā arī grupā būsim četri, jo tolaik mums basģitāristi mainījās cits pēc cita. Ingars parādījās vēlāk. Bet lēmums par to, ka esam četri, mums joprojām nav mainījies, un netaisāmies to mainīt.

Taču Ingars ir pilntiesīgs mūsu grupas loceklis, kolēģis un draugs! Viņš ir arī dziesmu līdzautors, aktīvi piedalās mūsu mūzikas radīšanā, tāpēc mēs viņu uzaicinām videoklipos. Viņš ir daļa no “Prāta vētras”, bet daļa no jauno laiku “Prāta vētras”. Bet tā vecā “Vētra”, tā, kas arī tagad ir redzama uz plakātiem un fotosesijās, tie ir tie četri skolas puikas, draugi kopš bērnības.

Ingars Viļums "Prāta vētras" sastāvā ir jau daudzus gadus. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Katram ir savs sākums, savas saknes, sava identitāte. Mūsu identitāte ir pieci draugi, no kuriem palikuši četri. Un mēs arī būsim četri,” grupas “Prāta vētra” nostāju izskaidro Kaspars Roga, piebilstot: „Piemēram, “Depeche Mode” bundzinieks jau 20 gadus spēlē viņu šā brīža sastāvā, bet kaut kā neesmu viņu redzējis uz grupas plakātiem.”

Savukārt Māris Mihelsons atklāj: „Patiesībā Ingars pats nemaz tik ļoti neraujas uz “Prāta vētras” kopīgajiem pasākumiem un intervijām. Lai arī mēs viņu saucam līdzi, viņš nenāk vai tā nemanot aizslīd prom.”