Noras Ikstenas ģimeni Dziesmu svētkos papildina Pērkons

Dziesmu un deju svētku nedēļā Vērmanes dārzā darbojās gadatirgus, kur ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar Latvijas novadu amatnieku darinājumiem, kā arī izbaudīt plašu bezmaksas koncertu programmu. Bet dzīvnieku mīļotājiem bija iespēja aplūkot dzīvnieku patversmes Ulubele četrkājainos draugus un kādu arī adoptēt.

Svētku gaisotni parkā baudīja izcilā rakstniece Ikstena, kura kopā ar dzīvesbiedru Levanu aplūkoja arī Ulubeles stendu. Tajā rotaļājās vairāki bezšķirnes kucēni un gaidīja savus jaunos saimniekus.

Šā gada sākumā Ikstenai bija jāatvadās no tik iemīļotās ģimenes mīlules Frīdas, kura slimības dēļ aizgāja labākos medību laukos. Un nu, aplūkojot patversmē mītošos kucēnus, Ikstena ar dzīvesbiedru ieskatījušies kādā no adoptējamiem suņiem un nolēmuši kļūt par viņa saimniekiem. „Nejaušībās ir spēks. Cilvēki satiek savus cilvēkus un arī savus suņus. Un suņi savukārt savus cilvēkus,” par jauko notikumu savā Facebook profilā raksta Ikstena.

Rakstnieces jaunajam mājdzīvniekam ir arī brāļi un māsas – Dziesmu un deju svētku laika metienā pasaulē nākuši septiņi kucēni. Un trim no tiem doti zīmīgi vārdi – Saule, Pērkons un Daugava. Gluži kā no Mārtiņa Brauna dziesmas. Ikstenai paveicies – viņas izvēlētais kucēns bijis viens no šiem trim, ar spēcīgo vārdu Pērkons.