"Positivus" apmeklētāji veldzējas pludmalē un koncertu laikā mēģina uzturēties ēnā

Foto: Joakim Klementi / Eesti Meedia / LETA

Arī baudot koncertus, apmeklētāji galvenokārt izvēlas uzturēties ēnā, kuras visiem gan nepietiek.



Pie populārākajām atrakcijām cilvēki rindās stāv pat 30 minūtes. Daži apjautātie rindā stāvētāji aģentūrai LETA atzina, ka šādā veidā ne tikai izklaidējas un izmēģina ko jaunu, bet arī īsina laiku līdz iemīļoto mūziķu koncertiem.

Atšķirībā no citiem festivāla norises gadiem, rindas šogad nav novērojamas ēdināšanas zonā. Arī daži no aptaujātajiem ēdinātājiem aģentūrai LETA atzina, ka klientu šogad esot mazāk nekā citus gadus, kas varot būt saistīts gan ar iespējamām festivāla kopējo apmeklētāju skaita izmaiņām, gan arī ar to, ka karstā laikā daudziem cilvēkiem ir mazāka ēstgriba.

Kā ziņots, šodien tiek aizvadīta trīs dienu ilgā festivāla "Positivus" pēdējā diena, kurā uz skatuves kāps austrāliešu mūziķis Niks Keivs, pašmāju grupa "Dagamba", "Jauno Jāņu orķestris", "Autographic", "Nworks", "Sigma", "Sūdi", "Čipsis un Dullais", "Ezeri", "Confidence man", "Satellites LV", "Nesen", "Praga II", "Rīgas modes" u.c.