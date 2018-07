Mākslinieks, muzicējot grupā "Nick Cave and the Bad Seeds", ierakstījis 16 studijas albumus un 31 singlu, kā arī darbojies grupā "Grinderman". Keivs bijis arī aktieris filmā "20 000 Days on Earth", kā arī izdevis divus romānus.

Pirms Keiva uz galvenās skatuves plkst.17 kāps pašmāju grupa "Dagamba", bet plkst.19.45 - mūziķis "Lauv".

Uz citām festivāla skatuvēm šovakar koncertus sniegs tādi mūziķi kā "Jauno Jāņu orķestris", "Autographic", "Nworks", "Sigma", "Sūdi", "Čipsis un Dullais", "Ezeri", "Confidence man", "Satellites LV", "Nesen", "Praga II", "Rīgas modes" u.c.