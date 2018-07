Dzīve festivāla teritorijā arvien uzņem apgriezienus. Meklē sevi bildēs!

Uz festivāla "Main Stage" skatuves sestdien bez "The Prodigy" uzstāsies arī Mesa, "The Barr Brothers" un projekts "ImKa. Shipsea. Nepāriet." Bet uz "Other Stage" apmeklētāji varēs baudīt ansi, "The Mary Jane", "Singapūras Satīns", Džeremijs Lūps, Youngr, Bondax, Breach un Makree. Tāpat koncerti gaidāmi uz "Piena svētku" un "Dabas skatuves".

Festivāls "Positivus" notiek Salacgrīvā no piektdienas, 20.jūlija, līdz svētdienai, 22.jūlijam. Tajā uzstājas austrāliešu mūziķis Niks Keivs, britu grupa "The Prodigy", Lielbritānijas sintpopa grupa "Years & Years", Marlons Viljamss, "Youngr" un Džeremijs Lūps.