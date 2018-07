(Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Šlesere, Kalvīte, Lemberga - kas pieder skandalozu un bagātu vīru sievām

Slavenības Žurnāls "Kas Jauns"

Bagātu un ietekmīgu vīru Latvijas biznesa un politiskajā vidē netrūkst. Un katram no viņiem blakus ir arī labi nodrošināta dāma, kurai it kā dzīvē visa pietiek. Taču vairākas no viņām arī izlēmušas laimi meklēt uzņēmējdarbībā.