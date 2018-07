Grupas "Army of Lovers" dziesma "Crucified" savulaik astoņas nedēļas pēc kārtas bija skandinātākā Eiropas radiostacijās. (Foto: Mārtiņš Ziders)

FOTO: Re, kā šie vēl māk! Latvijā atkal uzstājas deviņdesmito gadu frīki "Army of Lovers"

Pagājušās nedēļas nogalē vērienīgu ballīti sarīkoja "Radio SWH" – tika svinēta raidstacijas pastāvēšanas 25. jubileja. Tāpat kā pirms ceturtdaļgadsimta, uz skatuves kāpa to laiku disko zvaigznes – Rozalla, Hadavejs, Dženija Bergrena no grupas "Ace of Base" un arī tolaiku ekstravagantākā grupa "Army of Lovers".