VIDEO: Skatītāji šausmās! Akrobātu priekšnesums beidzas teju ar lauztu sprandu

Ar milzu izbīli gan skatītājiem, gan žūrijai beigusies kāda akrobātu pāra uzstāšanās talantu šovā "America’s Got Talent" - vīrs priekšnesuma kulminācijas brīdī nenotvēra savu sievu un tā no liela augstuma krita, kā no malas šķita, taisni liesmās.