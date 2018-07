FOTO: ģimenes priecājas krāšņajās XI Vislatvijas Zirgu dienās

Trīs dienu garumā bija iespēja skatīties ne tikai sportiskas, bet arī ļoti krāšņas sacensības, jo rotājušies zirgi un jātnieki veica maršrutus un priecēja skatītājus ar šoviem.

Starp maršrutiem bija krāšņi priekšnesumi un iespēja doties ekskursijās uz stalli un iepazīties arī ar zirgu ikdienu. Bērnus priecēja izjādes ar ponijiem, šaušana ar loku un sejas apgleznošanas nodarbības.

“Šajās sacensībās lielāko uzsvaru centāmies likt uz šova elementiem ar sportisko izpausmi, kas pulcēja bērnus, amatierus un jaunos zirgus. Pirmā diena, piektdiena bija sportiskāka, bet pārējās vairāk ar šova elementiem, lai būtu svētki skatītājiem un jātniekiem ar zirgiem,” atklāj maršrutu sastādītājs Ivo Miķelsons.

Piektdiena un sestdiena pagāja konkūra zīmē, kur jātnieki pārvarēja dažāda augstuma šķēršļus, sākot no 65 cm līdz 155cm, kā arī jaunie jātnieki, kas vēl sper pirmos soļus zirgu sportā. Vienā no sacensību centrālajiem maršrutiem – “Spēks un izveicība”, kur jātniekam zirga mugurā jāpārvar šķēršļu josla, pārvarot 155cm uzvarēja Guna Vasiļjeva ar Kristālu no “Jauno Jātnieku skolas”.

Jaunākos sacensību apmeklētājus un dalībniekus priecēja sejas apgleznošanas meistarklases, izjādes ar ponijiem brīvā dabā, dažādi konkursi un ekskursijas pa stalli visas dienas garumā.

Svētdiena iesākās ar maršrutu, kur savus spēkus skatītāju atbalstīti izmēģināja zirgu audzētāji, zirgkopēji, treneri, tiesneši, palīgi, pajūgu braukšanas un iejādes sportisti, veterinārārsti un citi dalībnieki. Sacensību ietvaros notika arī sacensības iejādē, kur zirgs jātnieka vadīts noteiktās laukuma vietās veic elementus, ko var nosaukt arī par zirga deju, jo jātnieki paši sastāda savu programmu savas izvēlētas mūzikas pavadībā pa vienam vai pārī ar otru zirgu. Sacensības papildināja pajūgu braukšanas sacensības, kurās ar zirgu un pajūgu vienjūgiem uz ātrumu apbrauc konusus. Tradicionāli skatītāju gaidītākais maršruts “RIDE and DRIVE” , jo tas ir visnenopietnākais maršruts visās sacensībās, kur dalībnieki tērpušies maskās startē pāros, kur viens no dalībniekiem noteiktu maršrutu veic zirga mugurā, startējot uz ātrumu un precizitāti, otrs maršrutu veic, braucot ar ķeru. Interesantas bija pajūgu braukšanas sacensības, kur zirgs vai ponijs ar vienjūgiem apbrauc konusus.

Starplaikos skatītājus priecēja voltizēšanas paraugdemonstrējumi – vingrošana zirga mugurā, Adžilitī suņu šovs, kur suns patstāvīgi veic maršrutu bez saimnieka, kas no malas dod sunim balss vai žestu komandas, pajūgu priekšnesumi un meistarklases, kā arī īpaši krāšņi bija “Zirgus kolas” paraugdemonstrējumi un meistarklases.