Uz skatuves pasākumā, tāpat kā pirms 25 gadiem, kāpa Rozalla, Haddaway, Army of Lovers, Dženija Bergrena no grupas Ace of Base un virkne pašmāju mākslinieku.

Pasākuma rīkotāji solīja, ka apmeklētajiem pašā vasaras vidū būs iespēja atgriezties ceturtdaļgadsimtu senā pagātnē un baudīt 90-to gadu šarmu autentiskas dzīvās mūzikas izpildījumā.

Tikmēr pasākuma īpašie viesi bija "Radio SWH" vienaudži un līdzgaitnieki grupa "Labvēlīgais Tips", kādreizējā ētera balss Horens ar grupu "Riga Reggae" un Ēriks Loks ar īpašu jubilejas performanci, kā arī citi rīkotāju sarūpētie pārsteigumi.