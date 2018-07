Visu dienu bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem, jo ASV drošības noteikumi prasa, lai vēstniecības pasākumos viss tiktu saorganizēts tā, ka pat kodes vai lapsenes no ielas bez apsargu atļaujas neiekļūtu notikuma vietā.

Bibliotēkas foajē zona un pirmie divi ēkas stāvi pa šīs dienas laiku bija saposti un izgreznoti tā, ka, izgājuši drošības pārbaudi (metāla detektorus ieskaitot) viesi uzreiz nonāca ASV karogu ielenkumā. Viss bija Amerikas nacionālajās krāsās – karodziņi, baloni, karogi un stāvu dekorējumi.

Ballītē piedalījās un ar vēstnieci silti sarokojās Džons Stīls, kurš bija viena no pirmajām ASV "bezdelīgām", kas pārcēlās no Amerikas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Pie ieejas viesus sagaidīja ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita, Tēvocis Sems visā savā godībā, kā arī „Neatkarības statuja”, kura rosināja ciemiņu kopā ar ASV simboliem nofotografēties. Bildes, gods, kam gods, tika izsniegtas jau drīz pēc tam, kad fotoslēdzis bija savu uzdevumu paveicis un zibspuldze nostrādājusi.

Jau tālāk ejot, uzmanību piesaistīja donatu (virtuļu ar saldu virsiņu) galds, kurš, protams, bija izveidots ASV karoga krāsās. Jau pēcāk nodegustēti, par labākajiem tika atzīti donati ar sarkano virsiņu, jo tie nebija tik pārmēru saldi, kā našķi ar baltu un zilo virsiņu.

Svinēt ASV Neatkarības dienas svētkus bija ieradies pat Rīgas mērs Nils Ušakovs (pa labi) ar kundzi Ivetu Strautiņu-Ušakovu. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Protams, ka pie ieejas tika pasniegts vīns, ūdens un sula, lai viesi, gaidot svinību sākumu un saviesīgi pļāpājot, varētu remdēt slāpes, jo laiks ārā tomēr bija makten sutīgs, kā jau pirms lietusgāzes.

Tā kā visiem viesiem bija jāiziet drošības pārbaude, aptuveni pusstunda bija nepieciešama, lai aptuveni pustūkstotis viesu varētu to iziet un piedalīties pasākumā. Kas jāatzīst, drošības pārbaude noritēja diezgan raiti, jo tā tika realizēta caur trim metāla detektoriem.

Viesu sanāca diezgan daudz un ietekmīgi. Bija Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, SAB direktors Jānis Maizītis, ekspremjers Andris Bērziņš, deputāti teju vai no visām Saeimas frakcijām, Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, tiesībsargs Juris Jansons, Ārlietu ministrijas pārstāvji ar Solvitu Āboltiņu galvgalī, kultūras ļaudis un inteliģence, uzņēmēji, pops un pat Rīgas mērs Nils Ušakovs ar sievu Ivetu Strautiņu-Ušakovu.

Pusstundu pēc ierašanās sākuma tusiņš ar karogu ienešanu, ASV un Latvijas himnu spēlēšanu un vēstnieces uzrunu, varēja sākties. Uzruna ASV vēstniecei bija padevusies, pierakstus vējš neaizpūta, viņa neuzstāja, ka Latvijai nu bruņošanās vajadzībām būtu jātērē 4% no IKP, un visbeidzot tā tika noslēgta ar vārdu latviešu valodā – paldies!

ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita, dziedot ASV himnu, roku turēja pie sirds. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Pēc tā jau sākās saviesīgā daļa ar grupas „Sus Dungo” mūziku un mielošanos. Bija gan zivs, gan gaļas burgerīši, gan gaļīgas sīkpankūciņas un vistas fileja uz iesmiņiem. Ar pārtiku bija noklāts garš galds, pie kura varēja pieiet no divām pusēm. Dīvaini, bet viesi lielākoties stājās milzumgarā rindā no vienas puses, kaut arī no otras puses pieeja ēdamajam bija pavisam vienkārša.