Šogad "Positivus" festivālā, kurš norisināsies jau divpadsmito reizi no 20. līdz 22. jūlijam, uzstāsies tādi pasaules mēroga mākslinieki kā "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy", "Tove Lo" un daudzi citi. (Foto: Ekspress Meedia/SCANPIX)