Paldies. Paldies @_pagalms_ un @_aka_nunu_ par skaistākajiem svētkiem manos 30 gados. Paldies, draugi, par jūsu sveicieniem, vēlējumiem un klātbūtni. Paldies @euzha par to, ka arī atpūtas brīdī iemūžināji mirkļus mūsu sajūtu krāsās. Paldies @rikaskukas par vismīļāko saldo garšu! Paldies @niklavs_ , ka esi mans burvis, mans aizvējš un liesmas kūrējs vienlaikus. Paldies @karlisdagilis par iespēju dzirdēt savus svētkus Tavas īpašās gaumes skaņu pinumos. Paldies, mamm un tēti par to, ka ticat man un manam ceļam katru gadu jo stiprāk_ #dārta #30 #любовь

A post shared by Darta Danevica (@darta_avant) on Jul 8, 2018 at 4:14am PDT