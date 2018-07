That butterfly feeling you get before you get married 🙈 I loved my celestial star headpiece by @mariaelenaheadpieces 😃🤗🙏🏻 what do you think? 😃⭐️ #weddingdress and #veil by @galialahav ❤️ Photos by @arinabphotog ☺️🤗 #wedding #bridal #weddingstyle #style #bridalstyle #bride #bridalhair #bridalphotography #bridalmakeup #galialahav #GLbride #love #potd #smile #pelicanhillwedding #pelicanhillwedding

A post shared by Julia Lescova (@julialescova) on Jul 9, 2018 at 9:14am PDT