Ritas Oras peldkostīmu mode

27 gadus vecā dziedātāja Rita Ora savā „Instagram” blogā publiskojusi vairākas brīvdienu bildītes, kur viņa redzama, atpūšamies uz jahtas koši dzeltenā bikini.

Ritas dzelteno peldkostīmu darinājis zīmols „White Fox Boutique”, un Lielbritānijā tas nopērkams par 53 sterliņu mārciņām. Austrāliešu pludmales tērpu ražotāju darinājumus iecienījušas arī modele Heilija Boldvina, realitātes šova zvaigzne Hloja Kardašjana un aktrise Bella Torna.

Siguldas pilsdrupu estrādē Rita Ora uzstāsies 4. augustā, dienu pēc uzstāšanās Lietuvā - festivālā „Granatos Live”.

Rita Ora, kas beidzamajā laikā kļuvusi par vienu no stila ikonām, slavu guva 2012. gada februārī, piedaloties DJ Fresh singlā „Hot Right Now”, kas Lielbritānijas topā spēja iekļūt pirmajā vietā. Augustā klajā nāca viņas pirmais studijas albums „Ora”, kas arī nokļuva topu virsotnē. Tāpat līdzīgu atzinību iemantoja viņas singli „R.I.P.” un „How We Do (Party)”.

Kosovā dzimusī albāņu izcelsmes dziedātāja iemēģinājusi savus spēkus kino žanrā – viņa piedalījusies visās trijās „Greja nokrāsu” filmās, kur atveido galvenā varoņa Kristjena Greja māsu.

Rita Ora kopā ar kolēģi Laiemu Peinu ieskaņojusi dziesmu „For You” – filmas „Brīvība piecdesmit nokrāsās” skaņu celiņam.