VIDEO: Iespējams, stulbākais veids, kā iegūt uzmanību

Kāds jaunietis bija nolēmis gūt adrenalīnu un slavu. Puisis pamatīgi riskēja ar dzīvību un izskrēja uz šosejas, kur apgūlās zem braucoša kravas auto. Ar to viņa "varoņdarbi" nebeidzās, jo mirkli pēc tam puisis ripinoties izvairījās no otrās fūres un laimīgi noskrēja nost no šosejas.