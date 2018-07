Jūnija beigās Latvijas basketbola izlase "Arēnā Rīga" mērojās spēkiem ar Krievijas valstsvienību, un uz šo maču savējos atbalstīt ieradies bija arī Porziņģis.

Viņš atbrauca ar elegantu "Rolls-Royce Wraith", kas jauns maksā, sākot no 300 000 eiro, un to NBA kluba Ņujorkas "Knicks" zvaigzne novietoja "Arēnas Rīga" slēgtajā stāvvietā aiz žoga – tālāk no ziņkārīgo acīm, raksta žurnāls "Kas Jauns".

Glauno rolsroisu miljonārs reģistrējis uz tēva Tāļa Porziņģa vārda. Šis auto ar individualizēto valsts reģistrācijas numurzīmi SIX Latvijā piereģistrēts 20. aprīlī, un, kā liecina e.csdd.lv publiskā datubāze, auto izlaists 2015. gadā un pirmajā tehniskajā apskatē Latvijā tam fiksēts 18 372 kilometru nobraukums.

Pēc spēles fani sagaidīja savu elku aiz žoga. Un ne velti, jo Kristaps pienāca pie tā un sniedza autogrāfus, ļāvās selfijiem un tikai pēc tam sēdās pie stūres. Porziņģis pats vadīja auto, jo ir atguvis autovadītāja apliecību, ko viņam policija atņēma 2017. gada 2. oktobrī, kad Kristaps sagrēkoja ar Ceļus satiksmes noteikumu pārkāpšanu.

Toreiz viņš ar savu S klases mersedesu pa Liepājas šoseju traucās ar ātrumu 170 kilometri stundā, un to piefiksēja Ceļu policija. Rezultātā Porziņģim nācās samaksāt naudas sodu, kā arī viņam tika atņemtas tiesības uz sešiem mēnešiem. Nu tās ir atgūtas, jo 2. aprīlī beidzās soda termiņš, un, atkārtoti nokārtojot teorētisko eksāmenu, Porziņģis atkal ticis pie B kategorijas autovadītāja apliecības.