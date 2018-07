Mila Kunisa atklāti par tabloīdu baumām: „Neviens nesapratīs, kāds stress ir maniem tuviniekiem”

Žurnāla „Cosmopolitan” jaunākā numura intervijā aktrise Mila Kunisa pastāstījusi, ko domā par baumām, kādas bieži nākas par sevi dzirdēt.

Mila atzīst, ka viņa pati iemācījusies tenkas ignorēt, taču vecāki nesaprot, kam ticēt un kam nē, nepatiesās viltus ziņas reizēm viņus pat ļoti sāpina.

„Es pati par sevi neko nelasu,” norāda aktrise. „Es pat īsti nezinu, kas par mani ir sarakstīts, ja vien neskaita to, ka vismaz reizi gadā esmu stāvoklī un vismaz reizi gadā šķiros no vīra. To es zinu, jo, ejot uz pārtikas veikalu, es redzu šādus ziņu virsrakstus uz žurnālu vākiem, un pie sevis padomāju – „Ak vai! Nu, bet lai jau raksta!”

Mila Kunisa ar vīru aktieri Eštonu Kačeru un bērniem – meitu Vaijatu un dēlu Dimitriju. (Foto: Vida Press)

„Vienīgais, kas mani šajā sakarā satrauc, ir tas, ka mani vecāki un vecvecāki nereti jūtas apmulsuši,” norāda Kunisa. „Reiz, kad biju stāvoklī, tabloīdi rakstīja, ka esmu ārkārtas stāvoklī nogādāta slimnīcā. Uz žurnālu vākiem bija redzama mana seja. Neviens nesapratīs to, cik milzīgu stresu tas radīja maniem tuviniekiem!”.

Dažkārt nepatiesas ziņas dodot ģimenei viltus cerības. Milas tēvs vienmēr ļoti sapriecājoties, kad izlasa kārtējo ziņu virsrakstu, ka meita atkal ir bērna gaidībās, jo ļoti labprāt gribētu vēl kādu mazbērnu.

„Mans tētis vienmēr ļoti cer, ka ziņa par grūtniecību ir patiesa,” apliecina Mila. „Tad viņš vienmēr apvaicājas – ‘Vai tiešām tev būs vēl viens?’”

Mila Kunisa un Eštons Kačers ir vecāki diviem bērniem. Meitai Vaijatai ir trīs gadi, bet dēlam Dimitrijam – viens.

Foto: Vida Press

Mila Kunisa izvairās ne tikai no bulvārpreses izdevumu lasīšanas. Viņa arī nevēlas savu privāto dzīvi izlikt publiskai apskatei sociālajos tīklos. „Es šajā vilcienā ielecu ļoti vēlu,” tēlaini salīdzina aktrise. „Atceros, ka reiz mana istabas biedrene teica – ‘Zini, ir tāda lieta kā „Facebook”.’ Un es viņai pajautāju – „Kas ir šis „Facebook”? Kurš gan klikšķinās viens otru? Tas ir tik dīvaini.’,” atceras aktrise.

„Tad mēs satuvinājāmies ar Eštonu un par to pārrunājām. Viņš bija tik ļoti atvērts sociālajai videi, jo tās mērķis bija satuvināt cilvēkus. Bet tas izmainījās uz slikto pusi. Tagad pats svarīgākais ir būt visskaļākajam, niknākajam un pašam negatīvākajam. Tagad tā vairs nav jauka spēle, ko spēlēt.”