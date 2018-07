Siguldā 27 gadus vecā Rita Ora muzicēs dienu pēc uzstāšanās Lietuvā - festivālā "Granatos Live".

Rita Ora, kas beidzamajā laikā kļuvusi par vienu no stila ikonām, slavu guva 2012. gada februārī, piedaloties DJ Fresh singlā "Hot Right Now", kas Lielbritānijas topā spēja iekļūt pirmajā vietā. Augustā klajā nāca viņas pirmais studijas albums "Ora", kas arī nokļuva topu virsotnē. Tāpat līdzīgu atzinību iemantoja viņas singli "R.I.P." un "How We Do (Party)".

Par savu otro studijas albumu Rita sāka runāt jau 2013. gada janvārī. Bet iznācis tas nav vēl joprojām. (Foto: Mark Doyle / SplashNews.com/ Vida Press)

Kosovā dzimusī albāņu izcelsmes dziedātāja iemēģinājusi savus spēkus kino žanrā - viņa piedalījusies visās trijās "Greja nokrāsu" filmās, kur atveido galvenā varoņa Kristjena Greja māsu.

Rita Ora kopā ar kolēģi Laiamu Peinu ieskaņojusi dziesmu "For You" - filmas "Brīvība piecdesmit nokrāsās" skaņu celiņam.

Mediju redzeslokā viņa nonāk, arī pateicoties savas mīlas dzīves līkločiem. Ir bijusi kopā ar mūziķi Bruno Marsu, ar reperi Dreiku, ar Kimas, Kortnijas un Hloī Kardašjanu brāli Robu, ar superzvaigznes Teilores Sviftas nu jau bijušo draugu dīdžeju Kelvinu Harisu, ar slavenā dizainera Tomija Hilfigera dēlu, ar F1 zvaigzni autobraucēju Lūisu Hemiltonu...