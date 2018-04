Filma: "Atriebēji: Bezgalīgais karš" sit rekordus; debitē ar 630 miljoniem dolāru

Tas ir galvastiesu vairāk nekā pirmajā nogalē pagājušajā gadā nopelnīja filma "The Fate of the Furious" - 542 miljoni ASV dolāru.

Jaunā Atriebēju filma, kurā Marvel supervaroņi apvienojas cīņai pret ļauno Tanosu, kurš meklē sešus magnētiskus artefaktus, ar ko iznīcināt visu dzīvo. Filma vēl nav ekranizēta Ķīnā, kur tā debitēs 11. maijā.

Iespējams, tā sasniegs visu laiku lielāko Ziemeļamerikas nedēļas nogales atklāšanas rekordu, ko prognozē 250 miljonu dolāru apmērā. Līdzšinējais rekords pieder "Star Wars: The Force Awakens" - 248 miljoni.

Filmas "Atriebēji: Bezgalīgais karš" reklāmas treileris:

Brāļu režisoru Džo un Entonija Ruso "Atriebēju" jaunākā filma izmaksājusi no 300 - 400 miljoniem dolāru.

Filmā piedalījušies tādi aktieri kā Roberts Daunijs jaunākais, Skārleta Johansone, Toms Hidlstons, Kriss Prats, Elizabete Olsena, Marks Rafalo un Benedikts Kamberbačs.