23 gadus vecs cilvēks iestrēdzis mazuļa ķermenī; viņš nespēj ne runāt, ne staigāt

El asombroso caso de un indio de 23 años "atrapado" en el cuerpo de un bebé . . El caso de Manpreet Singh conmocionó a la comunidad de Hisar, en el noroeste de la India, donde el joven vive cuidado por su tío y su tía, y algunos habitantes comenzaron a venerarlo como a un dios . . Lee más en @InfobaeAmerica- link en bio-. . . #Bebé #Asombro #Indio #ManpreetSingh #Comunidad

A post shared by Infobae America (@infobaeamerica) on Apr 27, 2018 at 9:09am PDT