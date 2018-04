Mārtiņa Freimaņa dziesmu ieraksta arī pirmā Latvijas "X-Faktora" uzvarētājs Gruzdiņš

Maijā kompānija “MicRec” sadarbībā ar “Mārtiņa Freimaņa fondu” plāno izdot Mārtiņam Freimanim veltītu viņa paša radīto dziesmu albumu “Mans draugs – Mārtiņš Freimanis”, kurā savas versijas pāragri mūžībā aizgājušā dzejnieka un mūziķa dziesmām ierakstījušas daudzas slavenas grupas un izpildītāji.

Nu viņiem pievienojies pirmā Latvijas "X-Faktora" uzvarētājs Arturs Gruzdiņš ar savu grupu "Refleksija", kuri vienai no Freimaņa romantiskākajām dziesmām “Bet maijpuķītēm jāpaliek” piešķīrusi metālmūzikas elementus un enerģiju.

“Freimanis bija unikāls savā manierē komponēt dziesmas, un tas pacēla to latiņu jo augstāk. Izvēlēties dziesmu nebija tas vienkāršākais uzdevums, bet, kad atradām to īsto, tad pārējais - skaņa, noskaņa un viss, ko varat dzirdēt -, atnāca pats no sevis. It kā šī dziesma būtu mūs gaidījusi, it kā pats Freimanis no augšas mums palīdzētu salikt visu pa plauktiņiem. Ieskaņot šo dziesmu ir liela laime un pagodinājums mums, kas Mārtiņu personīgi nepazina, bet auga ar viņa un "Tumsas" melodijām,” lepns ir Gruzdiņš.

Projekta izpildproducents Guntars Račs par albumu izteicies: “Visiem māksliniekiem, kuri atsaucās topošā veltījumu albuma ierakstam, tika dota pilnīgi brīva izvēle veidot savu skatījumu uz kādu no Mārtiņa dziesmām. Man šķiet, ka Mārtiņam tas noteikti būtu paticis, jo viņš vienmēr priecājās, ja kāds izpildīja viņa dziesmu kādās neparastās versijās."

Maijā dienasgaismu ieraudzīs arī apjomīga Daigas Mazvērsītes grāmata par Mārtiņu Freimani. Tajā lasāms detalizēts dzejnieka un mūziķa visnotaļ raibais dzīvesstāsts, kas papildināts ar bagātīgiem foto materiāliem un Mārtiņa draugu atmiņām.