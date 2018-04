Slavenais dīdžejs Avicii izdarījis pašnāvību - 28 gadu vecumā gribējis beidzot mieru

Dīdžejs Avicii - īstajā vārdā Tims Berglings - visticamāk, savu dzīvi nieka 28 gadu vecumā beidzis pats, nespēdams vairs saskatīt dzīves jēgu un laimi. Šādu paziņojumu izplatījusi dīdžeja ģimene, vēsta ārzemju mediji. Jau vēstījām, ka pasaulē vienu no populārākajiem dīdžejiem atrada mirušu Omānā piektdien, 20. aprīlī bez redzamām vardarbīgas nāves pazīmēm. Omānā viņam tika veiktas divas autopsijas, kurās nekas aizdomīgs netika konstatēts.

Avicii tuvinieki ziņo, ka Timam piemitusi smalka dvēsele, kura meklēja atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem. Viņš daudz strādājis, daudz ceļojis, un tas nereti radījis lielu stresu. "Tims nebija biznesa mašīna, taču viņš tādā nonāca. Viņš dievināja savus fanus, taču pats cieta no popularitātes," norāda viņa tuvinieki. Par Avicii veselības problēmām bija zināms jau 2016.gadā. Prese vēstīja, ka elektroniskās mūzikas guru ir problēmas ar alkoholu un narkotikām. No alkoholisma puisim bija attīstījies aizkuņģa dziedzera iekaisums, bet 2014.gadā Avicii tika operēta aklā zarna un žultspūslis. Lai arī problēmas bijušas lielas, pēdējā gada laikā viņš spējis atturēties no apreibinošām vielām, kas kaitē veselībai.

