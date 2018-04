Aktrise, kas vainota seksa verdzeņu tirdzniecībā, pret bargu drošības naudu nodota vecāku aizbildnībā

Aktrisei Alisonai Makai izvirzīta apsūdzība par saistību ar grupējumu „Nxivm”, kas nodarbojas ar šantāžu, seksa verdzeņu vervēšanu un nosūtīšanu piespiedu darbā. Eksperti šo grupējumu nodēvējuši par sava veida kultu, un Maka minēta kā viena no tā vadītājām kopā ar dibinātāju Kītu Ranjē.

Atbrīvota pret drošības naudu, Alisona Maka atgriežas vecāku mājās, kur viņai noteikts mājas arests. (Foto: Vida Press)

Šā gada 20. aprīlī Federālais izmeklēšanas birojs (FIB/FBI) arestēja aktrisi, izvirzot apsūdzību trīs punktos: seksa verdzeņu tirdzniecībā, seksa verdzeņu konspirācijā un piespiedu darba konspirācijā. Apsūdzībā norādīts, ka viņa vervējusi sievietes pievienoties organizācijai un pēc tam pielietojusi šantāžu, lai piespiestu viņas pret pašu gribu iesaistīties seksuālā darbībā ar Kītu Ranjē, kā arī paverdzinājusi viņas dažādos darbos. Savukārt Ranjē Alisonai Makai par to maksājis.

Bruklinas apgabala tiesnesis Viktors Pohorelskis pēc apsūdzētās atbrīvošanas pret drošības naudu noteicis Alisonai Makai mājas arestu. Viņai atļauts iziet no mājām tikai, lai dotos uz tiesu, tiktos ar advokātu, kā arī, ja citu apstākļu dēļ viņai nepieciešams iziet no mājas, un par to būs saņemta atļauja.

Makai aizliegts lietot mobilo tālruni un internetu, kamēr viņa atrodas mājas arestā savu vecāku mājās. Viņai arīdzan aizliegts jebkādā veidā sazināties ar bijušajiem vai esošajiem kulta grupējuma „Nxivm” biedriem.

Maka ar viltu vervējusi sievietes pievienoties sieviešu atbalsta grupai „Jness”, un vēlāk šīs sievietes izmantojusi noziedzīgām darbībām.

Alisonas Makas vecāku māja Kalifornijā. (Foto: Vida Press)

Maka bijusi otrā augstākajā pozīcijā aiz „Nxivm” dibinātāja Kīta Ranjē. Viņa bijusi Ranjē tiešā „verdzene”, savukārt pret citām grupējuma sievietēm viņa izturējusies kā „pavēlniece” piespiežot tās nodoties seksam ar organizācijas dibinātāju un iededzināt viņa iniciāļus redzamā vietā ar piededzinošu pildspalvu.

Iniciāļu piededzināšanas laikā Maka sievietēm pavēlējusi „izjust sāpes” un „domāt par savu kungu”, norādīts kriminālajā apsūdzībā.

Maka vainota arī par sieviešu apvārdošanu pozēt kailfotogrāfijām, kuras vēlāk izmantotas šo sieviešu šantažēšanā.

Ja Makas vaina tiks pierādīta, bijušajai seriāla „Smallville” zvaizgnei var piespriest līdz pat 15 gadu ilgu brīvības atņemšanu.

Nākamā tiesas sēde paredzēta 3. maijā.

Alisona Maka seriālā „Smallville”. (Foto: Vida Press)

Alisona Kristīna Maka pasaulē nākusi 1982. gada 29. jūlijā toreizējā Rietumvācijas teritorijā. Viņas tēvs Džonatans ir operdziedātājs, bet māte Mindija mājsaimniece. Alisona pasaulē nākusi Vācijā, jo tēvs tobrīd koncertējis šajā zemē. Alisonai ir arī brālis un māsa.

Aktrises gaitas Alisona uzsāka jau četru gadu vecumā, nofilmējoties šokolādes reklāmā. Vēlāk sekoja īsa modeles karjera, jo mamma uzskatījusi, ka meita „izskatās jauki dažādās drēbēs”. Aktiermākslu meitene sākusi studēt septiņu gadus vecumā Losandželosā.

2001. gadā Alisona Maka sāka filmēties seriālā „Smallville" (2001-2011). Viņa atveidoja Hloju Salivanu. Par tēlojumu aktrise atzinīgi novērtēta, kā arī saņēmusi vairākas balvas.