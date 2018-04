Ātri gan apnika: Mailija Sairusa pārdod savu zirgu rančo

Dziedātāja Mailija Sairusa. (Foto: Vida Press)

Popzvaigzne Mailija Sairusa nolēmusi šķirties no viena no saviem Losandželosā esošajiem īpašumiem. Šoreiz viņa pārdod 5.5 akru (2.2 ha) lielo zirgu rančo ar vīna dārzu, ko iegādājusies tikai pirms nepilniem trim gadiem.

Žurnāls „Variety” informē, ka dziedātāja īpašumu izvēlējusies pārdot, jo „maz to izmantojot”. Atšķirībā no daudzām slavenībām, kas nopērk māju un jau pēc gada to pārdod par divreiz lielāku summu, Mailija Sairusa tā nav rīkojusies. Viņa zirgu rančo pārdod par aptuveni tādu pašu summu, kā savulaik iegādājusies – nepilniem pieciem miljoniem ASV dolāru.

Dzīvojamajā mājā ir piecas guļamistabas un piecas vannasistabas. Dzīvojamā platība kopumā sasniedz 558 kvadrātmetru.

Mājā ierīkots arī iespaidīgs vīna pagrabs, kurā iespējams uzglabāt līdz 1000 pudelēm alkoholiskā dzēriena.

Pie mājas ir peldbaseins ar spa zonu, āra atpūtas terase ar barbekjū, dārzeņu un citrusaugu dārziņš, kā arī neliels vīnogu dārzs kalna pakājē.

Pie mājas esošajā stallī iespējams turēt līdz pat desmit zirgu. Līdzās ir arī vienu akru (0.4 ha) liels izjādes laukums.