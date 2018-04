Dzīve bez monopola, un vēl citas dīvainas lietas, kas Meganai būs liegtas

Sākot ar likumu, kad jābeidz maltīte, līdz likumam, ko Meganai nedrīkstēs vairs darīt, tiekoties ar saviem faniem. Piedāvājam ieskatu virknē visdažādāko likumu, kas Meganai būs jāievēro, kad viņa apprecēs princi Hariju.

Nedrīkstēs sadoties rokās ar princi Hariju

Viens no striktākajiem karaļnama nerakstītajiem likumiem? Nekādas jūtu apliecināšanas publiski – it īpaši, dodoties oficiālās vizītēs. Ja neskaita kāzas, turpmāk Meganai Mārklai un princim Harijam būs liegts publiski izrādīt pieķeršanos. Nekādu bučiņu, apskāvienu un arī nekādas vairs sadošanās rokās! Tam visam jāpaliek pagātnē.

Tiesa, Megana un Harijs jau pārkāpuši vairākus karaļnama gadsimtiem senos noteikumus. Vai viņi respektēs šo, redzēsim pēc kāzām. Harija vecākais brālis princis Viljams ar sievu hercogieni Ketrīnu, to ievēro.

Nekad vairs nedrīkstēs spēlēt monopolu

Ja Megana ir galda spēles monopols fane, viņai par šo brīvā laika izklaidi nāksies aizmirst uz visiem laikiem. Pēc kāzām Meganai vairs nebūs atļauts spēlēt monopolu. Jorkas hercogs princis Endrū aizliedza šo spēli, jo karaliskā ģimene pārāk iekarsusi, to spēlējot. Spēles laikā valdošais sāncensības gars un spriedze atstājuši nelabvēlīgu iespaidu.

Ceļojot obligāti līdzi jāņem melns apģērbs

Kas attiecas uz apģērbu, karaļnama pārstāvēm jāievēro daudz dažādu stila likumu. Viens no tiem paredz: lai kur viņa ceļotu, ceļasomā līdzi jāieliek arī viens pilnībā melns tērps. Šāds likums ieviests ar domu, ja gadījumā karaļnama pārstāves prombūtnes laikā ģimeni piemeklē pēkšņs nāves gadījums, lai, atgriežoties mājās, viņa būtu ģērbusies atbilstoši situācijai.

Visas saņemtās dāvanas ir jāatdod karalienei

Lai gan karaļnama pārstāvji ar pateicību pieņem sev pasniegtās dāvanas, patiesībā tās nepieder viņiem. Pēc tam, kad Megana būs apprecējusies ar princis Hariju, visas viņai pasniegtās dāvanas būs jāatdod karalienei, un tikai Viņas Majestāte lems, ko ar tām darīt.

Diadēmu drīkst likt pēc pulksten 18

Kad Megana būs precēta sieviete, viņa drīkstēs rotāties ar diadēmu. Karaļnamā diadēmu matos atļauts likt tikai precētajām ģimenes dāmām. Rotājoties ar diadēmu, jāievēro, ka kronim jābūt galvas vidū 45 grādu leņķī.

Turklāt jāievēro vēl viens likums: tikai pēc tam, kad pulkstenis sit sešus vakarā, oficiālā pasākumā telpās cepuri vai dekoratīvo galvas rotu drīkst nomainīt pret diadēmu.

Jāpārtrauc ēst, kad maltīti beigusi karaliene

Vēl viens britu karaļnama likums, pie kā Meganai būs jāpierod? Karaliene nosaka, kad vakariņas ir beigušās. Kad Viņas Majestāte ir beigusi maltīti, arī visiem pārējiem, pie galda esošajiem ir jāpārtrauc ēst. Pat, ja šķīvis vēl ir pilns.

Cerams, ka Megana nav no lēnām ēdājām, jo baumo, ka Elizabete II radusi paēst ļoti ātri.

Vairs nekādu autogrāfu faniem un selfiju ar pielūdzējiem

Megana kā aktrise pieradusi sniegt daudz autogrāfu un iepozēt selfijiem kopā ar sava talanta cienītājiem. Kad viņa būs kļuvusi par vienu no britu karaliskās ģimenes pārstāvēm, to vairs nebūs atļauts darīt.

Lai gan karaļnama pārstāvjus tauta drīkst fotografēt, neviens no viņiem nepozēs kopīgiem selfijiem un arī autogrāfus karaļnama pārstāvji nesniedz. Parakstīšanās ir pieļaujama vien oficiālos pasākumos, kā piemēram, parakstoties viesu grāmatās.

Nekādas politikas

Karaliskās ģimenes pārstāvjiem jāsaglabā neitralitāte savos politiskajos uzskatos. Vismaz publiski. Arī vēlēšanās karaliskā ģimene nepiedalās.

Lai gan nav oficiāla likuma, kas aizliegtu karaļnama pārstāvjiem balsot vēlēšanās, ar savu balsi nostāties kādas politiskās partijas vai politiķa pusē nav uzskatāms par ētisku, tāpēc viņi no balsošanas atturas.

Jāatsakās no vēžveidīgajiem

Karaliskajai ģimenei nav pieņemts uzturā lietot vēžveidīgos, jo tie biežāk kā jebkurš cits pārtikas produkts var izraisīt saindēšanos. Lai gan šāds likums karaļnamā eksistē jau krietnu laiku, zināms, ka Meganas topošais vīratēvs princis Čārlzs šad un tad tomēr atļaujas panašķēties ar jūras veltēm.

Dziļi dekoltē jāaizmirst

Vēl kāds likums, kas jāievēro karaliskās ģimenes dāmām? Nekādu dziļu dekoltē! Princese Diāna šad un tad atļāvās uzvilkt tērpus, kuru dekoltē bija dziļāki, nekā to vēlētos redzēt karaļnams. Lai izvairītos no situācijām, kad fotogrāfiem un apkārtējo skatienam atklājas kaut kas par daudz, kāpjot ārā no automašīnas, princese bieži vien dekoltē piesedza ar mazajām „clutch” somiņām.

Cepurei jābūt visos formālos dienas pasākumos

Apmeklējot formālus dienas pasākumus, visām karaļnama dāmām obligāti jāliek cepure vai dekoratīva galvas rota (taču tā nedrīkst būt diadēma!).