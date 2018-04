Rīgā jūlijā uzstāsies ASV "death metal" grupa "Cannibal Corpse"

Pērnā gada novembrī grupa laida klajā savu 14 albumu "Red Before Black" un izlaida video dziesmai "Code of the Slashers". Koncertā uz skatuves kāps vokālists Džordžs Fišers, basģitārists Aleks Vebsters, ģitāristi Robs Barets un Pats O'Braiens, kā arī bundzinieks Pols Mazurkevičs.

Grupa dibināta 80.gadu beigās un 1990.gadā ierakstīts tās pirmais albums "Eaten Back to Life", kas metāla mūzikas žanra klausītājus uzrunāja ar šausminoša rakstura noformējumu un dziesmu tekstiem. Arī turpmāko albumu veidošanā grupa izmantojusi līdzīgu māksliniecisko piegājienu.

"Cannibal Corpse" - "Code of the Slashers" - video:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/afrGiaxOorc" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

""Cannibal Corpse" ir dzīva leģenda un īstiem metāla mūzikas cienītājiem katrs viņu koncerts ir kā vērtīgs ceļojums smagās mūzikas pasaulē," grupu aprakstīja koncerta rīkotāji.

Pēdējoreiz grupa Rīgā uzstājās 2016.gada aprīlī.