Dzīvais Kens jeb Rodrigo Alvess nesen sociālajos tīklos publiskojis fotogrāfijas, kurās redzams pārģērbies par sievieti. Alvess saviem sekotājiem atklājis, ka tā esot Džesika – viņa alter ego. Ģērbies kā sieviete, Rodrigo Alvess apmeklējis kādu ballīti. Viņš bija tērpies spilgtā krūšturī un mini svārkos, kājās apāvis augstpapēžu kurpes, bet galvā uzlicis tumšu matu parūku, ko rotājis ar princeses diadēmu.

„Bija jauki pārtapt par kādu citu, nevis Rodrigo Alvesu – dzīvo Kenu,” attēla komentārā rakstīja 34 gadus vecais vīrietis. „Es saņemu daudz uzmanības, kad izeju sabiedrībā kā es pats, taču šoreiz es varēju palikt neitrāls un izpriecāties kā Džesika Alvesa.”

Dzīvais Kens arī padalījies ar stāstu, kā braucis ar taksometru uz ballīti un centies nenodot, ka ir vīrietis: „Es ar taksometru devos uz slepeno ballīti Čelsijā, Londonā. Es centos nerunāt, lai šoferis neatklātu, ka patiesībā esmu puika.”

Baumo, ka modelis un TV personība, kurš par plastiskajām operācijām iztērējis jau vairāk nekā 500 000 sterliņu mārciņu, šobrīd paņēmis atpūtu, lai sagatavotos dzimuma maiņas operācijai.

Kādā no agrākām intervijām Alvess dalījies pārdomās: „Cilvēka fiziskais dzimums nosaka to, kā sabiedrība vēlas, lai viņš ģērbtos un izturētos, kā arī to, par ko viņam vajadzētu interesēties. Kad biju mazs, vectētiņš mēdza man pirkt bārbijas, ar ko spēlēties. Man patika ģērbties vecmāmiņas kleitās. Cilvēkus nevajadzētu spiest identificēt sevi ar vienu konkrētu dzimumu.”

Nezin, vai pie vainas tēva draudi atņemt mantojumu, vai kas cits, taču attēlus, kur viņš redzams kā sieviete, dzīvais Kens no sociālajiem tīkliem ātri vien izdzēsis.