Grupa "Bon Jovi" un Nina Simone uzņemtas Rokenrola slavas zālē

Uz skatuves Klīvlendas Sabiedriskajā auditorijā, izpildot tādu hitus kā "You Give Love a Bad Name" un "It's My Life", "Bon Jovi" pievienojās arī grupas sākotnējā sastāva ģitārists Ričijs Sambora.

R'n'B ietekmētā progresīvā roka grupa "The Moody Blues" izpildīja kompozīciju "Your Wildest Dreams", bet "jaunā viļņa" grupa "The Cars" atskaņoja "Just What I Needed".

Šogad slavas zālē uzņemto mākslinieku pulku noslēdza soulmūzikas leģenda Nina Simone un gospela māksliniece māsa Rozeta Tarpa, kuras muzicēšana savulaik ietekmējusi agrīnos roka izpildītājus, kā arī britu rokgrupa "Dire Straits". Simonei un Tarpai pagodinājums izrādīts, pašām māksliniecēm jau esot viņsaulē.

Rokenrola slavas zālē Klīvlendā tika nodibināta 1983.gadā. Lēmums, kurus mūziķus tajā iekļaut, tiek pamatots ar interneta balsojuma rezultātiem un ar apmēram 600 mūzikas industrijas ekspertu viedokļiem.