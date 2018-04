Festivālā "Laba daba" šogad uzstāsies viesmākslinieki "Mum" un "Inner Circle"

Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki", Līgatnes pagastā, no 3.augusta līdz 5.augustam uz piecām skatuvēm pulcēsies vairāk nekā septiņdesmit mūzikas apvienības un dīdžeji.

Jamaikas regeja grupa "Inner Circle" festivālā sniegs koncertu par godu savai piecdesmit gadu jubilejai. Kopš 1968.gada mūziķi izdevuši 29 albumus un tādus pasaules mūzikas topu augšgalos nonākušus hītus kā "Bad Boys" un "Sweat (A La La La La Long)". Savukārt atmosfēriskās mūzikas apvienība "Mum" dibināta Islandē. "Viņu mūzika klausītāju maģiski ievelk, aiznes sajūtu ceļojumā, kurā pazudis laiks un dažbrīd liekas, ka pazūd arī zeme zem kājām," grupas radīto mūziku aprakstīja Enikova.

Starp viesmāksliniekiem festivālā viesosies arī Igauņu apvienība "Pia Fraus", regeja grupa "Reggaeon" no Gruzijas, "ska-core" žanra apvienība "Ferris Wheel" no Baltkrievijas un ASV dzīvojošās Kerijas Kalējas un Erika Džeika duets "Astra The 22s".

Līdzās ārvalstu mūziķiem pasākumā uzstāsies arī pašmāju mūziķi "Pienvedēja piedzīvojumi", "Mary Jane", "Grupa sigma", "Elektrofolk", Sniedze Prauliņa, Ozols un "Tehnikums", "Jauno Jāņu orķestris", "The Bad Tones", Evija Vēbere, "Cellar Cat", "Ufo un Grupa", "Oranžās brīvdienas", "Pnd", kā arī iecerēts Oskara Jansona albuma "Montserrat" koncerts kopā ar grupu "Jūk".

Starptautisko mūzikas festivālu "Laba daba" rīko Latvijas Radio 6 un aģentūra "Pareizā ķīmija".