36 gadu vecumā miris "The Overtones" solists

Mediji lēš, ka dziedātājs miris no ādas vēža, kas viņam diagnosticēts 2016.gadā. Par Matlija nāvi paziņoja grupa "Overtones" savos sociālajos tīklos, un drīz pēc tam par to vēstīja arī ietekmīgais "The Guardian" medijs. Korkā, Lielbritānijā, dzimušais Matlijs miris savās mājās.

"The Overtones" britiem ir kas līdzīgs mūsu "Instrumentiem", kuras sastāvu veido vairāki jauni labi dziedoši mūziķi. Matlijs savu karjeru uzsāka 14 gadu vecumā kā solodziedātājs un vēlāk piedalījies arī populārajā šovā "X Factor". Apvienībai "The Overtones" viņš piebiedrojās 2010.gadā. Šī grupa izdevusi 10 albumus, no kuriem četri sasnieguši topu virsotnes. Piemēram, dziesma "Gambling Man" vietnē "YouTube" skatīta vairāk nekā 3 miljonus reižu: