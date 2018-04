Intervijā modes žurnālam „Vogue” Holivudas aktiera Džordža Klūnija laulātā draudzene Amala Klūnija atzinusies, ka ir viena lieta, kas viņai nekādi nav pa spēkam. Amalai nekādi neizdodoties ievērot organisma attīrīšanas kūri.

Žurnāla „Vogue” reportieris raksturo, ka saruna notikusi ļoti draudzīgā gaisotnē, Amalai malkojot stipru espresso kafiju. Klūnija kundze sarunas laikā atzinusies, ka abi ar vīru nolēmuši ievērot 21 dienu ilgo organisma attīrīšanas kursu. Abi esot izturējuši vienpadsmit dienas. Kāpēc tā? Amalai ar vīru tā arī neesot bijis pa spēkam attiekties no dažām lietām, no kā obligāti jāatsakās šīs kūres laikā.

„Bija grūti atteikties no vīna glāzes vakarā, taču vēl grūtāk izrādījās attiekties no tasītes espresso no paša rīta,” paskaidrojusi Klūnija kundze. „Mēs abi secinājām – ‘Vai tad mums nebūtu jājūtas brīnišķīgi?’”

Tā nu Amala un Džordžs no organisma attīrīšanas kursa attiekušies. Organisma prasība pēc stipras kafijas no paša rīta izrādījusies stiprāka. Lai cik grūti bijis attiekties no glāzes vīna, tas pārim bijis pa spēkam, bet pateikt nē kafijai viņi nav spējuši.