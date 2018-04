11 slavenību laulības, kuras izjauca auklīte

Holivudas aktieris Bens Afleks, britu rokgrupas „Bush” līderis Gevins Rosdeils, realitātes šova zvaigzne Tareks El Musa... Tie ir tikai daži vārdi. Diemžēl šādi sānsoļi nav nekas jauns. Astoņdesmitajos gados grupas „The Rolling Stones” līderi pieķēra kompromitējošā situācijā ar auklīti, kas devusies viņam līdzi turnejā.

Krāpšana pastāvējusi visos laikos, taču, ja tas notiek ar kādu, kuru esi ielaidis savā ģimenē, uztici pieskatīt bērnus, uzkopt māju vai nolīgsti par personīgo asistenti – tas ir vēl daudz sāpīgāk. Auklītes bieži vien redz, cik saticīgs ir pāris un kādi ir viņu strīdi. Viņas zina to, par ko ārpus ģimenes parasti nestāsta. Sertificēta psiholoģe Dženna Manna no Losandželosas norādījusi, ka auklīti algojušie pāri lielākoties nenosprauž robežas, un bieži vien paši „atstāj vaļā durvis” potenciālajām problēmām. Populārs vīrietis bieži šķiet iekārojams daudzām sievietēm, neatkarīgi no tā vai viņas strādā pie šī vīrieša vai ne. Savukārt, ja auklītes un darba devēja attiecības kļūs pārāk draudzīgas, tas draud beigties ar nepatīkamu un skaļu skandālu.

Lūk, 11 slaveni pāri, kuru laulību izjauca bērnu auklīte vai personīgā asistente.



Mela B un Stīvens Belafonte

Foto: Vida Press



Meiteņu grupas „Spice Girls” dziedātāja Mela B jeb Melānija Brauna, uzsākot skandalozo šķiršanās prāvu 2017. gadā kā vienu no iemesliem minēja vīra Stīvena Belafontes dēku ar bērnu auklīti.



Gvena Stefani un Gevins Rosdeils

Foto: Vida Press



Baumo, ka pie dziedātājas Gvenas Stefani un grupās „Bush” mūziķa Gevina Rosdeila 13 gadus ilgās laulības iziršanā vainojama Rosdeila ilgstoši uzturētā dēka ar dēlu auklīti.



Bens Afleks un Dženifera Gārnere

Foto: Vida Press



Pēc tam, kad Holivudas sapņu pāris Bens Afleks un Dženifera Gārnere paziņoja par 10 gadus ilgās laulības šķiršanu, parādījās baumas, ka pie šāda lēmuma visticamāk vainojama auklīte Kristīne Ozunjana. 2016. gadā klīda arī runas, ka šī pati sieviete centusies izjaukt arī amerikāņu futbola spēlētāja Toma Breidija un supermodeles Žizeles Bundhenas ģimeni.



Džūda Lovs un Sjenna Millere

Foto: Vida Press



Aktieri Džūda Lovs un Sjenna Millere atsauca saderināšanos pēc tam, kad 2005. gadā atklātībā nonāca Lova dēka ar viņa bērnu auklīti Deiziju Raitu. Taču Sjenna pēc kāda laika draugam neuzticību piedeva un abi attiecības atjaunoja. Pāris no jauna saderinājās 2010. gadā, bet jau gadu vēlāk izšķīrās atkal. Šoreiz jau uz visiem laikiem. Runā, ka Sjenna tomēr nav spējusi līdz galam piedot neuzticību.



Ītans Houks un Uma Tūrmane

Foto: Vida Press



Aktieris Ītans Houks nepilnus desmit gadus ir precējies ar sievieti vārdā Raiena Šovhjūza. Viņu attiecības gan iesākās visnotaļ skandalozi. Tolaik Houks bija precējies ar filmu zvaigzni Umu Tūrmani un Šovhjūza bija šī pāra kopīgo bērnu auklīte.



Miks Džegers un Džerija Hola

Foto: Vida Press



Runā, ka grupas „The Rolling Stones” rokera Mika Džegera un modeles Džerijas Holas laulību izjaukusi auklīte Klēra Hausmena, kura reiz devusies rokerim līdzi turnejā un abi ļāvušies vētrainam romānam.



The-Dream un Kristīna Miliana

Foto: Vida Press



Dziedātājas Kristīnas Milianas vīru mūziķi The-Dream (Teriusu Nešu) savulaik pieķēra Karību salās pikantā situācijā ar personīgo asistenti Melisu Santjago. 2010. gadā Miliana no vīra izšķīrās. „Es uzņemos pilnu atbildību par to, ka liku visiem domāt, ka attiecībās viss ir kārtībā, lai gan zinājām, ka problēmas pastāv jau ilgāku laiku,” mūziķis taisnojās savā mājaslapā.



Keita un Džons Goselini

Foto: Vida Press



Realitātes šova zvaigžņu Keitas un Džona Goselinu bērnu auklīte Stefānija Santoro apgalvo, ka gulējusi ar Džonu, kad viņš vēl bija precējies.



Arnolds Švarcenegers un Marija Šraivere

Foto: Vida Press



Bijušajam Kalifornijas gubernatoram nebija dēka ar auklīti, bet gan ar mājkalpotāju, kura ilgus gadus strādāja pie šīs ģimenes. Šīs dēkas rezultātā pasaulē nāca bērns. Daudzus gadus vēlāk, kad Marija Šraivere to atklāja, viņa pieprasīja šķirt 25 gadus ilgo laulību ar Švarcenegeru.



Robins Viljamss un Valērija Velardi

Foto: Vida Press



Aktiera Robina Viljamsa un Valērijas Velardi laulība izira dēļ dēkas ar bērnu auklīti Māršu Garsisu. Vēlāk slavenais komiķis auklīti apprecēja un laulībā ar viņu nodzīvoja 19 gadus.



Kristīna un Tareks el Musas

Foto: Vida Press



Krāpšana nenotika laulības laikā. Tareks pagaidīja četrus mēnešus pēc šķiršanās, lai uzsāktu attiecības ar auklīti.