Šo svētdien šova “Izklausies redzēts” 7. raidījumā skanēs dziesmas, kas iepriekš dzirdētas rokoperā, kabarē, deju klubos un citviet.

Operdziedātājs Juris Jope iejutīsies dižā amata brāļa Jāņa Sproģa ādā, izpildot dziesmu “Uz krustcelēm mazs bērniņš”, kas iekļauta rokoperā “Lāčplēsis” un kļuvusi par vienu no mūsu nācijas Atmodas simbolu un vēl aizvien spēj līdz sirds dziļumiem aizkustināt teju ikvienu latvieti.

Dziedošā aktrise Raimonda Vazdika pārtaps par vienu no latviešu iemīļotās grupas “Eolika” dziedātāju Olgu Rajecku, dziedot dziesmu “Lielā zive”, bet viens no žūrijas un dalībnieku iecienītajiem multimāksliniekiem Nauris Brikmanis dziedās “Vilkam govs nokoda kāju”, pārtopot par vienu no pirmajiem latviešu mūziķiem ātrrunātājiem Robertu Gobziņu.

“Svešās sejas” aktieris Edgars Pujāts iejutīs izpildītāja Psy ādā, kura dziesma “Gangnam style” ierindojās vietnes YouTube skatītāko mūzikas klipu pirmajā vietā piecus gadus pēc kārtas.

Bet divkārtējā šova uzvarētāja Aija Vītoliņa pārtaps par noslēpumaino dziedātāju Sia, kura izdziedās vienu no deju zāļu iemīļotākajām dziesmām “Titanium”. Savukārt Atis Ieviņs pārtaps par grupas Scissor Sisters solistu, izpildot “Only the horses”.

Savukārt dziedošā aktrise Veronika Plotņikova iejutīsies Laizas Minelli ādā, dziedot “Cabaret”, bet Evilena Protektores pārtaps par Aretu Frenklinu un izpildīs “You make me feel”.

Izbaudiet krāšņus svētkus kopā ar lieliskiem māksliniekiem svētdienās vakara šovā “Izklausies redzēts” plkst. 20 kanālā TV3!