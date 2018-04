Britnija Spīrsa zaudē tiesas prāvā. Viņas dziesmu patiesībā sakomponējusi cita!

Britu dziedātāja Tulisa. (Foto: Vida Press)

Bijusī talantu šova „The X Factor” žūrijas pārstāve britu dziedātāja Tulisa (29) iesniegusi tiesā prasību par autortiesībām, norādot, ka viņa ir dziesmas „Scream & Shout” līdzautore. Popzvaigzne Britnija un grupas „Black Eyed Peas” mūziķis Will.i.am šo skaņdarbu izdeva 2012. gada novembrī. tas bija Britnijas pirmais numur 1 hits Lielbritānijā astoņu gadu laikā.

Dziedātāja Tulisa norāda, ka viņa ir ne tikai skaņdarba līdzautore, bet pati vēlējusies dziesmu iekļaut savā debijas albumā.

Autortiesību prāva ilgusi piecus gadus un tikai tagad noslēgusies par labu Tulisai. Tiesa atzinusi, ka Tulisai pienākas 10 procentu no ienākumiem, kas saņemti par šo dziesmu, kā arī autortiesību atlīdzība tādā pašā apmērā.

Popzvaigzne Britnija Spīrsa un grupas "Black Eyed Peas" mūziķis Will.i.am. (Foto: Vida Press)

Dziesmai, kuras komponēšanā piedalījusies Tulisa, sākotnēji dots nosaukums „I Don’t Give A F**k” un mūziķe to vēlējusies iekļaut savā albumā „The Female Boss”. Taču tad viņa uzzinājusi, ka skaņdarbs atdots popzvaigznei Britnijai Spīrsai, turklāt kā vienīgie skaņdarba komponisti uzrādīti Will.i.am, Džefs Mārtens un Džīns Baptists.

„Tulisa bija ļoti dusmīga, ka dziesma viņai atņemta un atdota Britnijai. Tulisa taču bija tās līdzautore,” norāda kāds paziņa.

„Šai bija paredzēts būt par vienu no spēcīgākajām dziesmām Tulisas debijas albumā. Viņa to tā neatstāja un uzsāka tiesas prāvu, ko tagad ir uzvarējusi. Viņa tikai vēlējās būt atzīta kā viena no autorēm skaņdarbam, kas uzskatāms par vienu no aizvadītās dekādes lielākajiem popmūzikas hītiem.”

Grupas „Black Eyed Peas” mūziķis Will.i.am atzinis: „Tulisa piedalījās šīs dziesmas komponēšanā pirms manis – tā ir patiesība. Taču producenti... nevēlējās, lai viņai tā tiktu.”

Tulisa norādījusi, ka Will.i.am un Britnijas ieskaņotajā skaņdarba versijā aizvien saglabāti fragmenti, ko viņa sarakstījusi. Britu mūziķe arīdzan apliecina, ka skaņdarba pabeigtajā versijā pat daļēji atstāta viņas balss, kas remiksēta kopā ar popzvaigznes Britnijas Spīrsas vokālu.

Kopš 2012. gada, kad Tulisa uzsāka prāvu, visi ar skaņdarbu saistītie ienākumi iesaldēti. Tagad naudu iespējams sadalīt un Tulisa saņems 10% ienākumu.